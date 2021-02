Řepík po ostré bitvě gigantů: Hodně nás to bavilo, emoce k tomu patří

Dokázali jste po porážkách s Olomoucí nebo Litvínovem, že máte sílu?

„Jsem rád, jak jsme se v uvozovkách vzpamatovali z těch předešlých zápasů. Myslím, že proti takhle těžkému soupeři jsme hráli dobrý hokej celých 60 minut. Určitě nás taky těší, že jsme se jim v tabulce přiblížili na bod. Nemáme to první místo tedy pořád ve svých rukou, ale budeme se snažit pobrat co nejvíc bodů. Uvidíme, jak to do konce základní části ještě dopadne.“

Posledně s Třincem šlo spíš o taktickou bitvu, na emoce vlažnější. Teď hořel led. Baví takový zápas i vás?

„Hodně nás to bavilo. Blíží se play off, ve hře bylo, že je můžeme dotáhnout, patřily k tomu emoce. Jo, podle mě to taky byl lepší hokej pro diváka než minule.“

Sparta - Třinec: Nekompromisní Sobotka! Z mezikruží překonal v přesilovce Štěpánka, 2:1

K vyhecovaným soubojům patřila i sekera Tomáše Marcinka, který vás při přesilovce přetáhl přes nohy. Rozhodčí si zákroku nevšimli. Myslíte, že útočník soupeře dobře věděl, po kom jde a proč?

„Těžko říct. Já se jen se postavil a dostal ránu do kosti. Bylo to nepříjemný, ale žádnou tragédii z toho dělat nebudu. Je to prostě boj a nic jiného už ani v play off neočekávám.“

Když vezmu zápas z osobního pohledu, jeden gól jste dal, na jeden nahrál a ještě jeden chytil. Dá se tomu říkat hattrick Michala Řepíka?

(usměje se) „No, v té poslední situaci bych radši nebyl, trochu se to tam zavařilo, my tam skákali a snažili se to ubránit. Hlavně všechno vzniklo kvůli mně, nechtěl jsem odpalovat zbytečně puk z rohu. Myslel jsem si, jak to propíchnu na beka. Oni to celé vystihli, začali házet puky mezi kruhy, do brankoviště. Bylo mi jasný, že jsem to trochu pokazil, tak jsem se tomu snažil aspoň trochu zabránit, aby z toho nebyl gól.“

SESTŘIH: Sparta Praha - Třinec 4:2. Domácí výhrou dramatizují boj o Prezidentský pohár

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:27. Řepík, 19:55. Sobotka, 24:59. Sukeľ, 51:56. Forman Hosté: 14:50. O. Kovařčík, 21:34. Kundrátek Sestavy Domácí: Salák (Machovský) – Tomáš Dvořák, Jurčina (A), Němeček, M. Jandus, Polášek, Košťálek, Kalina – Rousek, Horák, Řepík (C) – Kudrna, Tomášek, Sobotka – Buchtele, Pech (A), Říčka – Zikmund, Sukeľ, Forman. Hosté: Štěpánek (Kacetl) – Gernát, M. Doudera, Freibergs, D. Musil, Zahradníček, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Kurovský, Marcinko, Rodewald – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A) – Hrňa. Rozhodčí Hodek, Hejduk – Ondráček, Špůr. Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň)

