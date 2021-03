Hamrlík o Zlínu: Každý zápas trpíme. Co bude dál? Nevíme vůbec nic...

Sezona na prd. Se vším všudy. Už za týden Zlínu končí, předkolo play off se Beranů týkat nebude. Motivace pro poslední tři zápasy se hledá těžko. Důkazem budiž šest gólů od Vítkovic (4:6). Co bude dál s klubem? Otázek je víc než odpovědí. Stávající trenérský tým netuší, zda bude pokračovat. „Nevíme vůbec nic,“ přiznal v neděli večer asistent Martin Hamrlík.

Co bylo špatně proti Vítkovicím?

„Měli jsme hrozný, strašidelný vstup do utkání. Od toho se to celé odvíjelo. Psychika týmu není vůbec dobrá a tohle nám nepomohlo. Tahali jsme za kratší konec až do konce.“

Dohráváte víceméně bez motivace, co?

„Je těžké se připravit na zápasy. Ale pořád mají hráči na zádech své jméno a vpředu logo klubu. Chceme to dohrát se ctí. Teď nebudu říkat, proč se sezona nepovedla. Těch věcí je šíleně moc.“

Byla to divná sezona, co?

„Od začátku až do konce. Na to se ani nemusíte ptát. Sami znáte odpověď.“

Jste z toho rozladěný?

„Každý zápas trpíte. My, hráči, lidi u televize. Tak to je.“

Nechtěli byste už vědět, zda zůstanete na střídačce?

„Myslím, že se to bude řešit po sezoně. Za týden máme konec.“

Jak by se měl proměnit kádr, aby byl příští ročník výrazně lepší?

„Teď to nebudu rozebírat. To je na A4.“

Každopádně by to chtělo posílit…

„Vy byste mohl být z fleku manažer.“ (úsměv)

Nedělní duel nedohrál útočník Jakub Šlahař, jehož tvrdě narazil vítkovický obránce Patrik Koch. Jak to s ním vypadá?

„Má otřes mozku. Nevíme, jak silný. Páteř i krk by měly být v pořádku.“

Do hry jste dostali dalšího juniora. Zvládl to Dominik Luža?

„Měl to těžké. Je složité jít do týmu, kterému se nedaří, a každý zápas prohráváš. Kdyby se dařilo, měl by každý tu roli lehčí. Luža si to oťukal. Všichni z mladých mají před sebou ještě kus práce.“

Nasadíte ještě nějaké mladíky?

„Nemůžeme hrát úplně s juniorským týmem. Už teď máme mladých v kádru docela dost. Uvidíme, jak to poskládáme příště, když vypadl Kuba Šlahař. Nedohrál ani Pavel Sedláček. A nevypadá to, že by se měl vrátit někdo z těch, co jsou zranění.“

