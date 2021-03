ONLINE + VIDEO: Sparta a Plzeň smetly outsidery! Brno - Olomouc 2:2

Českobudějovický útočník Daniel Voženílek se cpe do brankoviště Matěje Machovského ze Sparty • ČTK / Pancer Václav

Liberecký brankář Jaroslav Pavelka se musí co nejrychleji ke druhé tyčce své brány • ČTK / Kubeš Slavomír

Poslední hrací týden základní části hokejové Tipsport extraligy začal. Sparta v 50. kole rozstřílela 7:2 poslední České Budějovice a dostala se na první místo tabulky. Sedmigólovou jízdu doma rozjela i Plzeň, která rozdrtila Zlín (7:0) a díky výkonu Milana Gulaše (2+2) je nadále ve hře o přímý postup do play off. Mladá Boleslav zvládla tuhou bitvu s Hradcem Králové a po výhře 4:2 si upevnila třetí místo. Liberec padl 2:3 v Karlových Varech. Vítkovice přestřílely 5:3 Pardubice. Na závěr se rozjetá brněnská Kometa pouští do zápasu s Olomoucí. Zápas mezi Třincem a Litvínovem byl ze závažných důvodů odložen. ONLINE přenosy a VIDEA z jednotlivých utkání sledujte na iSport.cz.