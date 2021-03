Gulaš se sedmi a zoufalý Zlín. Před play off se Plzni vrátil Mertl

Milan Gulaš se vrátil do plzeňské sestavy už při nedělním duelu v Liberci, ale až doma proti Zlínu se rozparádil. Dvěma góly v první třetině přichystal základ pro nejvyšší příděl Indiánů v sezoně, k tomu na dvě trefy nahrál Petru Kodýtkovi. Západočeši díky dobrému vstupu do utkání měli nakonec celkem pohodový večer, což se o Zlínu říct nedá. Berany rozsekali 7:0.

Byl opět ve svém živlu, za dvě třetiny vypálil pětkrát na branku. Jeden gól dal pumelicí z voleje od modré čáry, druhý zblízka mezi betony. Potom už jen přihrával, ale k jeho 2+2 není co dodávat. Čtyři body si připsal v jednom zápase naposledy v prosinci 2019. Nakopnul ho i návrat starého parťáka Tomáše Mertla , na kterého se těšil a jenž rozhýbal akci před úvodní trefou plzeňského kapitána.

„Říkal, že je rád, že jsem zpátky. Povedlo se mu to a je to jen dobře. Pro něj, pro mě, pro celý tým,“ přemítal 34letý centr, který naskočil po třech měsících a vrátil se na svoji obvyklém místě ve středu první plzeňské lajny vedle Gulaše .

„Vím, že přijdou těžší utkání, ale takový pohodový zápas je pro začátek dobrý,“ liboval si Mertl. „Jsem moc rád, že jsme ze začátku dali góly, i ve mně se to uklidnilo. Měl jsem střídání, kdy jsem cítil, že mám dost, ale vím, že s kondicí se to zlepší. Není jednoduché nastoupit po takové době, hlavně na fyzičku. Týden, čtrnáct dní jsem dobře trénoval, zápasy to však nenahradí. Chtěl jsem se vrátit před play off, abych se rozjel, snad budu týmu ku prospěchu,“ přál si.

Západočeský tým je šestý, ale pořád bojuje o elitní čtyřku. Po porážkách Liberce i Mountfieldu ztrácí dvě kola před koncem základní části dva body na pozici zajišťující přímý postup do čtvrtfinále. Indiány čeká ještě bitva v Hradci Králové a nakonec doma Olomouc. „Dva náročné zápasy máme před sebou. Musíme se připravit na to, co nás čeká. Reálné to je, budeme se chtít o to zabojovat a obě utkání vyhrát,“ mluvil o vyhlídkách Mertl.

O sedm gólů Plzeň porazila Zlín taky předloni. Kdyby ovšem Daniel Huf tentokrát nevychytal pár nebezpečných šancí navíc, mohl vzít za své ještě o branku lepší rekord Škodovky z roku 1977, kdy v modrobílých barvách řádil Bohuslav Ebermann, a Zlínu se muselo říkat Gottwaldov.

Čtyři body jako Gulaš měl díky asistencím rovněž obránce Vojtěch Budík, Dominik Frodl uhájil třetí nulu v nynějším ročníku, i když na konci první části už překonán byl. Plzeňská střídačka však využila trenérské výzvy a video usvědčilo dotírajícího Honejska, že najel do brankáře domácích.

Jinak to ale byla ze zlínské strany marnost. Naděje na play off už ani teoretické, šestá porážka v řadě. „Výsledek mluví za vše, prožíváme nejtěžší období, co jsme u áčka. Je to katastrofa, čímž ale nesnižuji výkon domácích,“ přiznal trenér Robert Svoboda.

„Připadá mi to jak v mlze. Zápasy chodí jeden za druhým a nám se nedaří. Dostaneme góly od modré, když se snažíme plnit systém a už to jede. Jsem z toho zoufalý,“ přidal se bek Martin Novotný.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:12. Gulaš, 08:37. Eberle, 13:22. Gulaš, 26:23. Přikryl, 27:30. Kodýtek, 40:40. V. Lang, 51:54. Kodýtek Hosté: Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – Budík, Stříteský, Kvasnička, Jiříček, V. Lang, L. Kaňák, Houdek – Malát, Mertl (A), Gulaš (C) – Michnáč, Kodýtek, P. Musil – Straka (A), Kracík, M. Lang – Dočekal, Přikryl, Eberle. Hosté: Huf (Kořének) – Řezníček, Žižka (C), M. Novotný, Gazda, Ferenc, Nosek (A), Suhrada, Hamrlík – Kubiš (A), Fořt, Vopelka (A) – Okál, Honejsek, Karafiát – Václavek, P. Sedláček, J. Ondráček – Sebera, Chludil. Rozhodčí Šír, Mrkva – Lederer, Rožánek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva hráno bez diváků

