Bezkrevný výkon bez vůle! Takhle nemáme v play off šanci, zlobil se Král

„Podali jsme bezkrevný, nedisciplinovaný výkon. Až na pár jedinců bez nasazení,“ komentoval Richard Král. „Bez vůle pro tým něco udělat. S tímto výkonem nemáme šanci v play off. Absolutně se mi to nelíbí, rozhodně si k tomu něco řekneme.“

Od vítězného derby s hradeckým Mountfieldem (4:3) ze 17. února sbírají Pardubičtí až na jednu výjimku neúspěchy. Doma padli s Třincem (2:6) a s Litvínovem (1:3), venku prohráli s Hradcem Králové (1:2), s Mladou Boleslaví (2:5) a s Vítkovicemi (3:5). Tři body si připsali pouze v domácím duelu s Českými Budějovicemi (5:1).

Faktem je, že klubu chybí řada hráčů. Ať už ze zdravotních, či jiných důvodů. V Ostravě nehráli Tomáš Zohorna, Radoslav Tybor, Jan Mandát, Denis Kusý, Lukáš Anděl, Jan Zdráhal, Filip Koffer nebo Ondřej Machala. Že by tým podvědomě šetřil síly na boje ve vyřazovací části, ovšem Král odmítá. „Nemáme se na co šetřit, hrajeme o co nejlepší postavení před play off. Nedokážu si to vysvětlit.“

Proti Vítkovicím sice parádně zahrála formace Patrika Poulíčka s Matějem Blümelem a Matejem Paulovičem, krásný gól vstřelil po samostatné akci Luboš Horký. Ale jinak to nebylo ono. Na ledě svého bývalého klubu tentokrát nebyl extra vidět ani zkušený centr Ondřej Roman. Odchovanec Poruby ve Vítkovicích rozjížděl extraligovou kariéru, poprvé přijel v dresu soupeře.

„Bylo to zvláštní, poprvé jsem tady byl v téhle roli,“ popisoval Roman. „Bylo to unikátní. Chtěl jsem vyhrát, ale bohužel. Dvě třetiny jsme nepředvedli výkon, na jaký máme. Vítkovice to ubojovaly před bránou.“

Ani Romanovi není týmová forma před blížícím se play off lhostejná. „Říkali jsme si to, podruhé jsme hráli zápas, kdy to nebylo ideální. Zase to dvě třetiny nevypadalo, doufám, že se to v dalších zápasech překulí. Hlavně do play off.“

Pokud by tabulka zůstala po základní části stejná, potkaly by se v předkole Pardubice právě s Vítkovicemi. Co na to Ondřej Roman? „Já si nepřeju nic, jak to bude, tak to bude. Který soupeř bude, na toho půjdeme.“

Během zápasu neměl prostor a chuť na nějaké popichování nebo hecování. Ani se svým velkým kamarádem a dlouholetým parťákem Vladimírem Svačinou, se kterým se na ledě potkal hned při prvním střídání. „Sváča ví, že já na takové věci nejsem. Možná to někdo během zápasu zkoušel, ale já se spíš snažím soustředit.“

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:04. Lakatoš, 15:53. Fridrich, 34:13. Lakatoš, 35:29. Mallet, 59:07. Irgl Hosté: 06:36. Blümel, 16:25. Poulíček, 42:12. L. Horký Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Pyrochta, R. Polák (C), Galvinš, R. Černý, Koch, L. Kovář, L. Doudera – L. Krenželok (A), Hruška, Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Irgl (A) – Mallet, Flick, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Dej. Hosté: Klouček (Barulin) – Vála, Nakládal (C), Mikuš, Ďaloga, J. Kolář (A), Hrádek, Bučko – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – Camara, R. Kousal, A. Kosticyn – L. Horký, O. Roman, M. Kratochvil – Pochobradský, Rohlík, Costa. Rozhodčí Horák, Pražák – Šimánek, Zíka Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 50 31 3 6 10 187:113 105 2. Třinec 49 30 4 5 10 178:123 103 3. M. Boleslav 50 24 6 7 13 160:121 91 4. Liberec 50 22 8 5 15 143:115 87 5. Mountfield 50 25 4 3 18 136:121 86 6. Plzeň 50 22 6 7 15 156:125 85 7. Pardubice 50 20 6 4 20 133:142 76 8. Brno 50 19 5 6 20 142:142 73 9. K. Vary 50 17 8 5 20 142:167 72 10. Vítkovice 50 19 4 6 21 125:138 71 11. Litvínov 49 15 8 5 21 123:138 66 12. Olomouc 50 14 6 5 25 104:143 59 13. Zlín 50 10 3 4 33 103:173 40 14. Č. Budějovice 50 6 4 7 33 125:196 33

Vítkovice - Pardubice: Srovnáno! Paulíček zakončil komickou akci hostů do prázdné brány, 2:2