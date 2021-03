Škatulata brankářů v extralize: Nový domov Frodla, co bude ve Spartě?

Českobudějovický útočník Daniel Voženílek se cpe do brankoviště Matěje Machovského ze Sparty • ČTK / Pancer Václav

Dominik Frodl už zná svůj nový domov. Co brankáři Sparty Salák a Machovský? • koláž iSport.cz

Většina extraligových klubů má jasno. Už vědí, s jakou brankářskou jedničkou vstoupí do příští sezony. Podle informací Sportu to již vědí v Pardubicích, Třinci či Plzni. Nový domov najde například Dominik Frodl. Gólman, který byl na zimním trhu nejžhavějším artiklem. Leckde však zatím rozhodnuto není. Co se stane ve Spartě nebo hradeckém Mountfieldu? Čtěte ve velkém tématu iSport Premium.