Ševc o úspěchu Boleslavi i play off: Soupeř? Za mě je to úplně jedno

Mladá Boleslav si zajistila přímý postup do čtvrtfinále. Už nikdo ji nemůže sesadit ani ze třetího místa, což je pro klub historické umístění, k tomu i klubový rekord v nasbíraných bodech (zatím 94). Ve druhé sezoně za sebou udržel tým z města škodovek mezi extraligovou špičkou kapitán Martin Ševc. „Je to příjemný,“ těšilo druhého nejproduktivnějšího hráče týmu. Téměř 40letý veterán nasbíral 31 bodů (6+25) v 48 zápasech.

Bruslaři nastoupil na domácím ledě, v 51. kole Tipsport extraligy byl ale oficiálně doma Třinec. Boleslavští před utkáním věděli, že k jistotě elitní čtyřky jim stačí získat jediný bod. Jinak by se museli spoléhat na ztrátu Mountfieldu HK. Ševc a spol. nenechali nic náhodě a v atraktivním duelu vyhráli 4:3.

Co rozhodlo o vaší výhře?

„Asi trošku první třetina. Tahali jsme možná za kratší konec, ale dali jsme tři góly a dostali se do vedení. Skvěle nás podržel Růža (brankář Jan Růžička), měli jsme i trochu štěstí. Pak bych řekl, že jsme hru vyrovnali a dotáhli jsme zápas do vítězného konce.“

Ve třetí třetině se dostal Třinec na dostřel jednoho gólu. Jak náročné bylo čelit tlaku?

„Myslím, že tlak byl větší v první třetině. Ve třetí třetině už jsme na to byli připravení a myslím, že tam už moc velkých šancí nebylo.“

Třinec jste porazili i počtvrté v sezoně. Čím to je, že se vám na něj tak daří?

„Těžko říct. Chtějí hrát hokej, což asi každému vyhovuje víc. Myslím, že v některých zápasech jsme měli jen víc štěstí. Nebylo to, že bychom je vyloženě přehrávali.“

Všechny duely nabídly atraktivní podívanou. Vnímá to tak i hokejista na ledě?

„Tyhle týmy v horní tabulce, kam se myslím, řadíme i my, chtějí hrát hokej. V uvozovkách nejsou až tak zarputilí, chtějí hrát víc do ofenzivy. Pak to samozřejmě i na oko vypadá líp.“

Zajistili jste si elitní čtyřku, skončíte na 3. místě. Jak je to pro vás důležité?

„Je to příjemný. Každý se chtěl do čtyřky dostat, zvlášť když jsme se v horních patrech pohybovali skoro celou sezonu. Ke konci nebyly výkony úplně ono. Zvedli jsme si trochu i sebevědomí dvěma výhrami za sebou, ještě by to chtělo odehrát dobré utkání na Spartě. Připravíme se, budeme teď moct trochu potrénovat a odpočinout si před play off. To je trochu výhoda.“

Sledovali jste, jak se hraje v Hradci Králové? Nebo jste se soustředili jen na vlastní zápas?

„Ne, vůbec jsme to nesledovali. Řekli jsme si, že si za tím půjdeme sami. Že když vyhrajeme tenhle zápas, tak se nemusíme na nikoho ohlížet. Ani jsme nemuseli, zápas jsme zvládli, takže to dopadlo nejlépe, jak mohlo.“

Jak jste v kabině vnímali závěr základní části? Přeci jen jste prohráli nějaké zápasy, kde se to úplně nečekalo.

„Každý tým teď potřebuje body, nejenom my. Týmy ze spodku tabulky hrály nepříjemný hokej a my si s tím nedokázali poradit. Možná jsme hráli moc komplikovaně. To byl možná klíč v těch posledních zápasech, které se nám povedly zlomit. Začali jsme hrát trochu jednodušeji a zpátky náš hokej.“

Máte v týmu zranění, pauza před čtvrtfinále určitě přijde vhod.

„Samozřejmě. Jak už jsem řekl, do čtyřky se chtěl každý dostat. Máme jistotu, že začínáme doma, nemusíme hned někam cestovat. A jak jste říkal, tak i vyléčit nějaké šrámy. A samozřejmě i trochu potrénovat, protože program byl strašně nahuštěnej a tréninky nebyly úplně ideální.“

Máte jako kapitán nějaké přání na soupeře pro čtvrtfinále?

„Vůbec ne. Jestli chceme udělat nějaký úspěch, tak musíme hrát v každém zápase naplno. Liga už v téhle sezoně ukázala, že je strašně vyrovnaná. První může prohrát s desátým, i s dvanáctým, nebo kolik těch týmů jde vůbec do play off. Za mě je to úplně jedno.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:57. Martin Růžička, 38:47. Hrňa, 46:07. Gernát Hosté: 10:22. Najman, 14:32. Šťastný, 16:13. Najman, 30:27. A. Zbořil Sestavy Domácí: Kacetl (21. Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, Freibergs, D. Musil, Jaroměřský, M. Adámek, Zahradníček – M. Stránský, Rodewald, Martin Růžička (A) – Kurovský, Marcinko (A), Hrňa – M. Kovařčík, Špaček, Chmielewski – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (C). Hosté: J. Růžička (Schwarz) – Ševc (C), Šidlík, Bernad, Fillman, Dlapa, Pláněk (A), Moravec – Kotala, A. Zbořil (A), Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal – G. Szturc, Bičevskis, J. Stránský. Rozhodčí Hradil, Úlehla – Frodl, Kis Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 51 32 3 6 10 192:113 108 2. Třinec 51 30 4 5 12 183:130 103 3. M. Boleslav 51 25 6 7 13 164:124 94 4. Liberec 51 23 8 5 15 148:117 90 5. Plzeň 51 23 6 7 15 161:127 88 6. Mountfield 51 25 4 3 19 138:126 86 7. Pardubice 51 20 7 4 20 136:144 78 8. Vítkovice 51 20 4 6 21 129:138 74 9. Brno 51 19 5 6 21 142:147 73 10. K. Vary 51 17 8 6 20 144:170 73 11. Litvínov 51 17 8 5 21 133:143 72 12. Olomouc 51 14 6 5 26 104:147 59 13. Zlín 51 10 3 4 34 105:178 40 14. Č. Budějovice 51 6 4 7 34 128:203 33

