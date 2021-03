Sparto, dáš to konečně? Za miliardy bez titulu, teď je jedinečná šance

Malému Davidu Pastrňákovi tehdy bylo deset, Jaromír Jágr byl svěžím třicátníkem s výhledem na dalších patnáct let kariéry. Národní mužstvo se ocitalo v dnes nepředstavitelné pozici: na světový šampionát vyráželo jako obhájce stříbrných medailí. A ještě jedna pozoruhodná věc se přihodila. Kdyby někdo tehdy vítězům extraligy oznámil, že na další titul si počkají minimálně 14 let, všeobecné veselí při zlatých oslavách by se vyšponovalo o další stupeň výš. „Lepší fór by tam nebyl?“ optal by se kdosi z ovíněného tábora Sparty.