Lupič puků na prahu NHL? Bek Gernát může napodobit legendu Sekeráše

Libor Procházka zamířil do Třince po zlatém Naganu a hned zažil úžasně produktivní sezonu (37 bodů) • Jaroslav Legner (Sport)

Prezidentský pohár pro vítěze základní části Tipsport extraligy třineckým Ocelářům ve finiši utekl. V těžkých časech po rodinné tragédii kapitána Petra Vrány šel sport stranou, body a rekordy ztratily na významu. Dvě osobní výzvy jsou ale stále ve hře. Útočník Martin Růžička svádí boj s Peterem Muellerem o vítěze bodování a obránce Martin Gernát má pořád teoretickou šanci překonat klubové maximum Ľubomíra Sekeráše. Mohl by třineckou legendu časem napodobit v cestě do NHL? V placené části článku iSport Premium se dočtete o příběhu slovenského beka i pohled samotného Sekeráše na krajana, který by ho ve slezském klubu mohl překonat.