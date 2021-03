Strach o střelce Lakatoše! Sponzor zvažuje civilní žalobu na Vitáska

Nevypadalo to vůbec dobře. Liberecký obránce Ondřej Vitásek zastavil v 17. minutě duelu 52. kola Tipsport extraligy vítkovického Dominika Lakatoše kolenem. Klíčový muž ostravského týmu, který zažívá životní sezonu, se v bolestech zhroutil na led. Na nohu nemohl došlápnout. Zápas (1:4) pro něho skončil a vypadalo to i na předčasný konec ročníku. Vítkovicím to v první chvíli bralo radost z velmi slušného osmého místa po základní části a domácího rozjezdu předkola play off s Kometou.

Bývalý vítkovický obránce Daniel Kysela, který je jedním ze sponzorů klubu, okamžitě požadoval trest pro Vitáska. Dokonce byl připravený se obrátit i na civilní soud. Lakatoš by naštěstí měl být v pořádku, fatální by zranění být nemělo. Byť na podrobné vyšetření teprve mířil.

„Vitásek byl ve stoje, šel do protipohybu,“ vytočilo Daniela Kyselu. „Jediné, co mohl udělat, aby Lakatoše zastavil, dát tam nohu. Tyhle fauly jsou stejně likvidační, jako údery na hlavu. Z toho jsou taková zranění jako utržený zkřížený vaz, menisky, zlomená noha klidně pod kolenem. To jsou zranění třeba na tři měsíce.“

Kysela byl v první chvíli připravený se obrátit i na civilní soud. „Budu o tom mluvit s právníky, už jsem jim volal,“ přitakal. „Civilní žalobu budu sám za sebe - klub s tím nemá nic společného - zvažovat. Tyhle věci mi lezou krkem. Ano, je to těžko dokazatelné, ale bavme se o tom. proč máme tyhle věci tolerovat? Když to jde ze hry, z tvrdé hry, nic proti tomu, hokej není pro panenky. Ale tohle je za mě evidentní úmysl.“

Liberecký obránce Ondřej Vitásek, který si v minulosti i jeden zápas za Vítkovice zahrál, se bránil. „Co můžu říct?“ snažil se popsat ostrou srážku ze svého pohledu. „Laky jel, nešťastně jsem na něho vystoupil. Nemyslím, že to bylo surové, zůstal jsem stát. Neviděl mě, měl hlavu dole. Narazil do mě.“

Svému bývalému spoluhráči z Liberce se hned na ledě snažil Vitásek omluvit. Přestože ho Lakatoš v bolestech nevnímal. Po zápase se také hned zajímal o jeho stav. „Ptal jsem se kluků, snad by to nemělo být vážné. Snad koňar. Určitě se o tom i s Lakym ještě pobavím, protože se známe, jsme dobří kamarádi, Mrzí mě to strašně moc, není to o tom, že by člověk chtěl někomu ublížit. V hokeji se občas takové souboje stávají. Doufám, že bude brzy v pořádku a bude moct hrát.“

Kyselovo rozhořčení svým způsobem Vitásek chápal. „Vždycky budou při takových soubojích dvě strany,“ pokrčil obránce rameny. „Já říkám, že to nebyl úmysl. Za tím si stojím, snažil jsem se držet modrou, Laky do mě najel, neviděl mě. Chápu rozhořčení, jelikož Laky je jednoznačně nejlepší hráč, dává góly, rozhoduje zápasy. Věřím tomu, že nebude zraněný, na předkolo bude připravený a zase bude hrát a rozdávat radost.“

Vítkovický klub před play off nebude zranění svých hráčů komentovat. Nicméně Lukáš Krenželok, jeden z lídrů a Lakatošův spoluhráč z první formace, bezprostředně po zápase naznačil, že by jeho parťák měl být v pořádku. „Chyběl by nám určitě, je to nejlepší hráč. Rozpadly by se lajny, přesilovky, ale snad bude v pořádku. Na vyšetření teprve půjde. Trochu tahá nožku, ale má dva dny, tak ať nedělá divadlo. Snad to bude v pohodě.“

Lakatošův zdravotní stav hned zjišťovali i další. „Bylo to první, co jsem po zápase udělal, hned jsem běžel dozadu se zeptat, jestli je v pohodě,“ přitakal obránce Filip Pyrochta. „Nedokázal říct, vyšetření ho čeká. Ale doufáme, že se uzdraví a bude dobrý.“

SESTŘIH: Vítkovice - Liberec 1:4. Tygři si vítězstvím zajistili čtvrtfinále

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:41. L. Doudera Hosté: 06:40. A. Musil, 08:29. T. Hanousek, 14:19. Knot, 57:36. Lenc Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Pyrochta, R. Polák (C), Koch, L. Kovář, L. Doudera, R. Černý, Machů – L. Krenželok (A), Hruška, Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Irgl (A) – Mallet, Flick, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Dej. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Kunst – Birner (A), A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek (C), D. Špaček – Rychlovský, Šír, R. Pavlík. Rozhodčí Mrkva, Obadal – Gebauer, Lederer Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE