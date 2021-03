Král s asistenty pokračuje v Dynamu, vedení je s výkony spokojené

Hokejisty extraligových Pardubic povede i v příští sezoně jako hlavní trenér Richard Král. Dynamo se domluvilo na spolupráci také s jeho třemi asistenty Davidem Havířem, Petrem Sýkorou a Tomášem Rolinkem. „Současný trenérský tým splnil to, co jsme od něho očekávali. Od svého nástupu vtiskli mužstvu novou tvář a s jejich prací jsme spokojení. Proto jsme se se všemi členy domluvili na další spolupráci,“ uvedl sportovní ředitel Dušan Salfický na klubovém webu.

Trenérský tým v čele s Králem převzal mužstvo 21. listopadu poté, co byl odvolán Milan Razým se svými asistenty. Pardubice pod vedením nových trenérů obsadily sedmé místo v základní části a postoupily do předkola play off, ve kterém se utkají s Karlovými Vary.

„Vnímáme to jako ocenění naší práce a jsme za to rádi. Dává nám to větší klid do další práce. Je dobře, že víme, že strávíme s týmem letní přípravu. Vždycky je pro trenéry lepší absolvovat letní přípravu. Mohou díky tomu mužstvo detailněji poznat, připravit si ho ve spolupráci s kondičním trenérem, jak potřebují, a jít od začátku společně do nové sezony,“ uvedl Král.

Rozhodnutí vedení klubu podle webu Dynama potěšilo i hráče. „Za celou kabinu můžu říct, že to je dobře. Jak pro vedení, tak i pro nás to byla obrovská vzpruha, když to převzali a potvrdili to výsledky,“ řekl kapitán Jakub Nakládal. Ocenil, že Král a spol. dávají příležitost i mladším hráčům. „Jsme tu jedna velká parta, trenéři se snaží být vůči nám hodně otevření, kamarádští, ale nikdo toho nezneužívá. Věřím, že úspěšně navážeme na to, co jsme tu začali a budeme jen lepší,“ dodal bývalý reprezentační bek.

