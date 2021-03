Plzeň jde zase na Olomouc. Naposledy 9:1? Play off bude jiné, ví Gulaš

No, tak tedy pěkně vítáme… Sotva Plzeň po 52. kole vyprovodila návštěvu z Olomouce, už zase stojí za dveřmi, připravená vybílit její dům. Indiáni narazili na Hanáky v play off počtvrté během pěti let. Série vypukne dnes v 17 hodin na západočeském ledě. „Trochu úsměvné. Jsou náš vlastně jediný protivník na začátku play off, vyjma neodehrané série loni proti Boleslavi,“ pravil kapitán Milan Gulaš.

Ve Škodovce už vědí o Hanácích snad už i to, jak si kdo šněruje tkaničky, obaluje a šlechtí hokejku, jestli děti doma taky tak zlobí. „Náš tradiční soupeř, ale tak to vyšlo,“ řekl trenér Ladislav Čihák. V posledním kole Plzeň přejela Olomouc 9:1, teď na ně půjdou minimálně třikrát. Bude to jiná soutěž. Západočeši tuší, co bude následovat.

Už se přesvědčili, jak tenhle soupeř dovede klovat. Mysleli byste, že obracejí oči v sloup, že proti sobě mají zase Kohouty. Tentokrát v předkole. Vyrážka jim z toho však nenaskakuje. „Nemyslím, že bychom na ně už byli alergičtí. Je náhoda, že to takhle pokaždé vyjde. Četl jsem, že Honza Tomajko (asistent trenéra Olomouce) si nás nepřál, což je pro nás dobrý signál. Může být naše výhoda, že je tak dobře známe, máme s nimi dobrou bilanci. Stoprocentně věřím, že když budeme plnit, co máme, můžeme uspět,“ řekl kapitán Milan Gulaš.

Přímý postup do čtvrtfinále frnknul Plzni o dva body, musí o něj teprve zabojovat. Ale neřeší, proč to tak dopadlo. „Víme, že je to škoda, ale nemůžeme rozebírat, zda rozhodla nevyužitá přesilovka pět na tři v Liberci nebo něco jiného. Našlo by se plno zápasů, kde jsme neodvedli dobrý výkon a ztratili body. Výkyvy potkají každého. Musíme se dívat dopředu,“ upozornil plzeňský lídr.

Zatím vždycky Škodovka hanácký celek vyřadila, v posledním střetnutí základní části ho rozmetala 9:1. „Už po zápase jsme si říkali, že play off bude diametrálně odlišné. Mají hru postavenou na dobré defenzivě, nic nedají zadarmo. Ale nám poslední tři zápasy sedly, vyzkoušeli jsme si, co by nám mohlo pomoct,“ uvedl Gulaš.

„Pořád se prezentují nepříjemným hokejem, snaží se přečíslovat, hrát pospolu. Jaká série bude, napověděl předchozí zápas za stavu 2:1, kdy Olomouc trochu přidala. Začali nás dohrávat, bylo tam hodně soubojů. V tom to bude podobné,“ předpovídal kouč Čihák.

Útočník Jaroslav Kracík se po nedělním duelu zmínil, že za rozhodnutého stavu Olomouc začala Plzeň řezat a možná chystat na to, co ji v play off asi tak čeká. „Chtěli nám výsledek znepříjemnit, dát o sobě vědět, že umějí hrát za jakéhokoli stavu až do konce. Tímhle nám to dali jasně najevo, ale my víme, na co se máme připravit a připravení na to jsme. V hokeji musíte umět přijmout, ale i rozdat. A to my umíme taky,“ upozornil trenér indiánů.

Předkolo se hraje na tři vítězství, Plzeň začne dvakrát doma. Vstup bude hodně důležitý, hlediště však modrobílé jako v jiných dobách nepodpoří. Ale stejně tak olomoucká plechárna nebude připomínat vroucí kotel. „Celá sezona je taková prapodivná, nepřítomnost fanoušků je strašně znát. To je největší rozdíl. Nevěřil jsem klišé, že diváci jsou jako šestý hráč v poli, ale je pravdivé. Vytratila se výhoda domácího pole. Jsme na tom líp, pokud jde o cestování a regeneraci. Olomouc hrála u nás, měla cestu navíc a zase musela zpátky do Plzně. Poslední zápasy jsme si vedli dobře, brali je jako play off. Stejně se chceme prezentovat i v něm,“ předeslal Gulaš.

Koncem ledna ukončil na Hané střeleckou hladovku, kterou držel dvanáct zápasů. S 21 trefami byl nejlepším střelcem Plzně v základní části, největší pozornost Hanáků se bude upírat na něj. Ale Gulaš počítá s tím, že bude po ledě jezdit s batohem na zádech. Podle něj je to dokonce dobře.

„Otevřou se okna pro jiné kluky. A nejde tu vůbec o mě, nýbrž o celý tým. Je mi jedno, jestli celý zápas, celou sérii budu vozit někoho na zádech. Hlavně, abychom postoupili. Stejně tak se neohlížím, jestli se mi proti někomu daří nebo ne. Pokud chceme vyhrát pohár, musíme porazit každého. Zase to vyšlo na Olomouc, stoprocentně si na ní věříme. Plno kluků se po zraněních vrátilo do sestavy, dvojičky, trojičky, co hrály spolu, jsou opět pohromadě, což bude znát. Každý máme taky nějaké bolístky, ale je tu klíčová fáze sezony a musíme to hodit za hlavu,“ zdůraznil.

Gulaše play off nabíjí, má v něm obzvláštní motivaci. „Ale to by měl mít každý hokejista. Mladý, starý. Možná tolik chci, protože jsem pohár nikdy nezvedl nad hlavu. Dostat se do play off, je dlouhá a těžká cesta. Každý má nějaké přednosti a musí na ledě prodat to svoje, nechat tam všechno. Všichni musíme věřit, a když se to spojí, může přijít úspěch,“ uzavřel plzeňský vůdce.

Plzeň proti Olomouci v play off 2018/19 4:3 čtvrtfinále 2016/17 4:1 čtvrtfinále 2015/16 4:1 čtvrtfinále

