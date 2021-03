Netradiční čísla: Kraluje Šťastný i Liberec. Kdo dostává góly mezi nohy?

Jak vznikl žebříček s nejnebezpečnějšími útoky extraligy? Jde o přepočet, kolik gólů by formace vstřelila za 60 minut čistého času. Tahle metrika všechny útoky srovná vedle sebe a jako minimální společnou cifru jsme brali 100 minut spolu. Takže? Největší zbraň měla suverénně Mladá Boleslav, než Radim Zohorna odešel do Ameriky, nenašli byste v Česku efektivnější útok. Extrémně silné bylo i třinecké první komando, které netěžilo z žádného „wow“ efektu, odehrálo spolu 46 zápasů.

Vynechali jsme přesilovky, ale zajímala nás pouze hra pět na pět, když všechny týmy mají stejnou šanci skórovat. Při shodném počtu gólů je zvýhodňujícím kritériem menší počet minut, za kolik se branky podařilo nashromáždit. Překvapí vás v žebříčku něco? Ano, Boleslavi opravdu funguje několikaleté budování chemie mladého čtvrtého útoku. No, a v Litvínově? Příchod Patrika Zdráhala měl opravdu smysl. Sice to často pořád vypadá, ale klub už není jenom Hübl s Lukešem.

Okamžik, kdy rozhodčí vhodí puk na led, je standardní situace, na kterou se můžete nachystat. Platí to pro trenéry, kteří mohou zvolit vhodného hráče, ať jde o levý nebo pravý kruh na vhazování, nebo obranné či útočné buly. To samé platí ale i pro hráče, kteří se mohou zdokonalovat postupně v technice nebo síle. Limitem bylo pro nás 150 vhazování, kdo měl méně, v žebříčku není. Když se podíváte na tabulku, fenoménem je Liberec ve vlastním pásmu. Úspěšnost nad 60 procent je už luxusní záležitost, ne jen obyčejně výborná.

Úspěšné kontrolované vstupy do pásma

Není to úplně rozšířená statistika, ale je dost důležitá. Vypovídá o tom, kolikrát dovedl hráč zavést puk do útočného pásma. Benefity oproti nahození? Váš útok je pod kontrolou, nehoníte se za ním, ušetříte i síly, a pokud máte k sobě silné parťáky do kombinace, hodně vám to usnadní zahnízdění v útočné třetině. Asi moc nezaskočí, že tady je první šikula z Mladé Boleslavi David Šťastný. Překvapit ovšem může nejlepší střelec Matěj Stránský, který i situace dovede začít, ne jen zakončit.