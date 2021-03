Pardubice vs. Vary: Nejdivočejší série? Nezačnou hrát beton, říká Král

Zásadní rozhodnutí už padlo. Do pardubické branky nastoupí Konstantin Barulin, nebo odchovanec Milan Klouček? První přišel jako plánovaná opora pro play off z KHL. Druhý se vyhrabal z krize v první půlce sezony a vypadá jistě. „Uvidíte ve středu,“ prohodil jen kouč Richard Král. Série s Karlovými Vary by mohla být na góly i šance tou nejdivočejší v celém předkole. Gólmani si užijí zápřah.

Byli tady schopni zaplnit halu, i když se hrálo o záchranu. Pískali jen občas, daleko víc podporovali, fandili, vymáčkli ze sebe i ve dvou barážích poslední pozitivní emoce. Když je pohřební nálada pryč a Pardubice podruhé za posledních šest let čekají boje o titul? Věrní fans, kteří před sezonou koupili pět tisíc permanentek, natáhnou svoje sváteční oblečení maximálně doma v obýváku. Roztrhnou pytel s brambůrkami a budou si vypisovat přes sociální sítě...

Třeba o svém brankáři. Konstantin Barulin dorazil jako budoucí jednička pro play off. Jenže lepší čísla i jistější zápasy měl v základní části Milan Klouček. „Ve středu v 18.00 uvidíte, jak jsme se rozhodli,“ odpálil kouč Richard Král dotaz na pozici v brankovišti. „Sestava je na papíře napsaná, je naprosto jasná,“ dodal.

Pardubice pod ním v základní části nasbíraly 78 bodů, což je nejlepší číslo od roku 2014. Mají daleko zkušenější kádr než Karlovy Vary. Tomáš Zohorna, Jakub Nakládal, Jan Kolář, Ondřej Roman i Robert Kousal zažili velké bitvy v play off, zápasy v reprezentaci, finále extraligy. Tohle Energie nabídnout nemůže. Pouze Tomáš Vondráček pamatuje slavné brněnské časy a Václav Skuhravý karlovarský titul z roku 2009.

„Zase jsme se posunuli o kousek dál. Už nehrajeme jen rychlý přechod z defenzivy, ale už zvládneme i nátlakový hokej. Samozřejmě to souvisí s tím, že naše mužstvo vyspívá a hráči se rok od roku adaptují na extraligu, rostou před očima,“ pyšně se chlubí trenér Martin Pešout. Po postupu do extraligy v roce 2018 se Vary zachránily a od té doby už patří do play off.

Před rokem si hodně věřily na Hradec. Z východních Čech si domů odvážely sérii za stavu 1:1. Pak sklapla covidová past a play off skončilo. „To bylo strašný zklamání, cítili jsme se na vlně, že bychom mohli Hradec potrápit a postoupit,“ štve ještě teď Pešouta.

Nyní vyrazila karavana z Karlových Varů úplně stejným směrem, jen z dálnice zahnula doprava, ne doleva. Podle toho, jak se oba týmy prezentovaly v základní části, by tohle mohla být nejdivočejší série předkola plná gólů i obratů. Oba týmy neumí hrát vyloženě zezadu, nejde jim to. Navíc když někam přijede Energie, vidíte hodně střel i branek na obě strany.

„Play off hokej může být i aktivní. Vary to mají na založené na výborném pohybu a nepředpokládám, že by najednou přepnuly a začaly hrát beton,“ vypálí hned svoji představu Král. „Dobrá obrana se dá hrát i aktivně, nemusí jít vyloženě o to, že tým čeká kolem červené a pak couvá dozadu. Když si vzpomenu třeba na Kanadu, která dokázala uspět na mistrovství světa, hrála taky aktivní hokej. Ale všechno musí mít hlavu a patu, vzadu nesmí být žádná anarchie,“ vysvětluje svůj pohled na hokej.

Před rokem byly Karlovy Vary taky v roli outsidera. V Hradci předvedly mizerný první zápas. Pak naskočil na led rozlámaný veterán Skuhravý a řídil velkou jízdu za výhrou 5:3. Obrovitý kapitán by měl být trumfem i teď. Dostal se do pozice, že góly už čekáte od Jakuba Fleka, Petra Koblasy nebo Ondřeje Beránka. Ale teď je jeho čas, kdy umí vykopnout svých 120 kilo živé váhy nahoru. „Jeho výkon rostl s blížícím se koncem základní části a věřím, že v play off bude ještě gradovat,“ spoléhá na něj i Pešout. Minimálně můžete počítat s tím, že pokud pardubická neřízená střela Andrej Kosticyn zkusí někoho trefit, Skuhravý se nebude jen ošklivě koukat.

