Legendy na lavičce Pardubic. V čem mají Sýkora a Rolinek rozdílné role

Ani z jednoho jste vyloženě neměli pocit, že by se hrnuli po kariéře do trénování. Tomáš Rolinek vytrvale odmítá, že by trenérem teď byl. Petr Sýkora začínal s dovednostními tréninky u mládeže a pro áčko dělal skauta, teď ovšem už i na oficiálním webu Pardubic u jeho jména svítí asistent trenéra. Obě bývalé hvězdy se na lavičce v domácích zápasech střídají, v úvodním utkání předkla play off proti Karlovým Varům šel do saka Sýkora. V realizačním týmu mají specifické role.