Opory Růžička s Vránou prodloužily smlouvy. Kdy se kapitán vrátí?

„Petr prochází těžkým obdobím, všechny nás to zasáhlo,“ komentoval Jan Peterek aktuální situaci ohledně kapitána Vrány. „Věřím, že se dá co nejdříve dohromady, držíme mu palce, ať to zvládne. A těšíme se na něho.“

Není potřebné rozebírat, že Vránova ztráta je pro celou organizaci těžké téma. Oceláři mu dávají tolik času, kolik bude sám potřebovat. Pochopitelně s ním i dál počítají. „Je to těžké téma. Věřím, že přijde klukům pomoct na play off. Držíme mu všichni palce,“ dodal Peterek.

Smlouvu s Oceláři prodloužil i další ze zkušených lídrů Martin Růžička. Extraligový rekordman a druhý muž kanadského bodování. Další případné změny už Peterek rozebírat nechtěl.

„Máme před sebou play off, nechci mluvit o příští sezoně, ale jako na každém z předešlých setkání s fanoušky se chci o nějakou perličku podělit,“ odpovídal Peterek. „Není to sice tentokrát setkání s fanoušky naživo a na zimáku, ale mohu potvrdit, že jsme smlouvy prodloužili s Martinem Růžičkou i Petrem Vránou. To je perlička. Ale další složení kádru bych před play off nechtěl rozebírat.“

V klubovém Dračím studiu, které bude fanoušky Ocelářů provázet celé play off, se kromě Jana Peterka představili také trenér Václav Varaďa a útočníci Martin Růžička a Matěj Stránský. O čem mluvili a co rozebírali, si přečtěte v Nedělním Sportu.