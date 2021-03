Oceláři se chystají na play off: soupeře neřeší, příprava zatím bez Vrány

Třinečtí hokejisté se radují ze vstřeleného gólu • FOTO: Michal Beránek / Sport Po zběsilém finiši základní části si dali třinečtí Oceláři krátké volno, v pátek se znovu vrhli do ostrého tréninku na play off . Zatím stále bez kapitána Petra Vrány, který se dává dohromady po tragické ztrátě manželky. Sportovní ředitel Jan Peterek v online rozhovoru pro fanoušky na klubových stránkách potvrdil, že Petr Vrána a Martin Růžička prodloužili kontrakty s Oceláři. Co říkali Václav Varaďa a útočníci Martin Růžička s Matějem Stránským?

O základní části Varaďa: „Byla hodně speciální, bez fanoušků to není ideální. Podpora hráčům chybí, možná by nás dostali ještě dál. Jsme pokorní, vážíme toho, kde jsme se octli a co hráči vybojovali. A těšíme se na play off, které rozhoduje o tom, jestli byla sezona úspěšná nebo ne.“ Růžička: „Týmově byla základní část vydařená, i když nás mrzelo, že se nepovedlo ukořistit Prezidentský pohár. Ale sezona začíná v play off, tam se ukáže. Osobně musím poděkovat spoluhráčům, které jsem měl po boku. Matěj (Stránský) i Petr (Vrána) mi hodně pomáhali, sedli jsme si jako lajna. To byl důvod, že jsem sbíral tolik bodů. Doufám, že to bude pokračovat.“ Stránský: „Povedla se slušně. Na konci nám uteklo první místo, ale hlavní část, na kterou se všichni těšíme, začíná teď. Můžeme si chuť spravit.“ Pikantní boje o čtvrtfinále! Kdo má jakou šanci na postup? Odpovídali experti deníku Sport

O chemii elitního útoku Růžička: „Víme, co od sebe čekat. Každý z nás je typologicky odlišný a dohromady nám to šlape. Matěj má skvělou střelu od pána boha, do čeho prásknul, to padlo. A Peťa je silný centr, skvělý na puku. Podle mého nemůžou být v lajně jen tři střelci nebo tři nahrávači. Přizpůsobili jsme se jeden druhému a šlapalo to. Věřím, že takhle to půjde i dál.“ Stránský: „Neměl jsem v kariéře lepší lajnu. Martin je výjimečný, dokazuje to celou kariéru. A Peťa za nás všechno vydře, lítá nahoru dolů. Doplňujeme se, sedlo nám to. Proto se nám daří.“