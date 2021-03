Hokejové maratony? Vítkovičtí drží špici, pamětníky mají v kádru

Nekonečné prodloužení. To už si Ostravané zažili. Pátý zápas předkola s Českými Budějovicemi z roku 2013 je stále historicky nejdelším zápasem na domácí scéně. Vítkovický útočník Peter Húževka rozhodl v čase 113:52. A pátá bitva předkola 2017 s Plzní je v žebříčku třetí. Plzeňský David Stach skóroval v čase 94:22.

Mezi dva vítkovické maratony se vklínilo pouze sedmé finále mezi Zlínem a Plzní z roku 2013. Martin Straka tehdy zlatým gólem vystřelil pohár v čase 96:15.

Nejdelší zápas extraligové historie osobně pamatují Vladimír Svačina a Lukáš Kovář. I Rastislav Dej, který byl na straně poražených. Vladimír Svačina tehdy na vítězný gól ve třetím prodloužení přihrával Peteru Húževkovi.

„Kdyby v té brance nebyla síť, ten puk by dopadnul až v Ostravě,“ glosoval vítěznou akci Viktor Ujčík. „To byla hrozná rána! Zrovna Peter si ale tenhle gól za celou sérii zasloužil.“ Oddechli si všichni, nejvíc brankáři. Vítkovický Filip Šindelář si v rekordním duelu připsal neskutečných 84 (!) zákroků, Jakub Kovář jich měl na druhé straně 55.

V pořádném zápřahu byli gólmani i v předkole 2017. Vítkovičtí s Plzní urvali první dva domácí zápasy (3:1 a 3:2 p), v Plzni dvakrát padli (3:5 a 2:5). I tehdy byl v ostravském týmu obránce Lukáš Kovář. A brankář Daniel Dolejš, který střídal Patrika Bartošáka ve třetím duelu. Dva pamětníky z plzeňské strany - Davida Stacha a Jana Schleisse, teď mají Ostravané v kádru. A tehdy hráli klíčovou roli.

Vítěznou trefu si v 95. minutě připsal právě Stach, přihrával mu Schleiss. „Nečekal jsem, že tam přihrávka projde, dostal jsem se k tomu trošku později, než jsem měl a on to pěkně trefil pod vyrážečku,“ hledal slova brankář Bartošák při popisu Stachovy vítězné rány. „Ani nevím, jak se to sehrálo... Soustředil jsem se jen na puk, co jel kolem... Bohužel projel až ke střelci.“

Devětadvacetiletý David Stach je teď hráčem Vítkovic, v průběhu sezony přišel z Plzně (30 zápasů/ 2+6). Ve vítkovickém dresu odehrál 11 zápasů (0+1), do předkola zatím ovšem nezasáhl. Naposledy hrál necelé tři minuty na konci února ve Zlíně (6:4). Zopakuje si s novými parťáky hokejový maraton i proti Kometě?

NEJDELŠÍ HOKEJOVÉ ZÁPASY HISTORIE

NHL

176:30 Detroit – Montreal Maroons (1:0) 1936

EVROPA (norská liga)

217:14 Storhamar - Sapsborg (2:1) 2017

KHL

142:09 CSKA Moskva - Jokerit (1:2) 2018

EXTRALIGA

113:51 České Budějovice - Vítkovice (2:3) 2013