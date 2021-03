Talent Král nesleze z ledu: Máme větší sílu, věří obránce v postup Komety

Sezonu startoval v prvoligovém Přerově, v Kometě pro něj v tu chvíli nebylo místo. Dnes je Filip Král (21) nevytěžovanějším hráčem celého předkola play off, v průměru stráví na ledě osmadvacet minut. V mateřském klubu je obráncem číslo jedna. Užívá si to, bitvy o všechno ho enormně baví. Před úterní pátou bitvou věří v postup Brna přes Vítkovice do čtvrtfinále. „Jsem rád, že mám klíčovou roli,“ říká v rozhovoru pro isport.cz rodák z Blanska, jehož zámořská práva vlastní Toronto Maple Leafs. O šanci v NHL si sebevědomý Král vyloženě říká.

Jak zvládáte velký zápřah v play off?

„Jsem s tím pohodě. Nemám vůbec problém, byl jsem na to připravený. V létě před sezonou jsem docela dost trénoval. A když byla v listopadu karanténa, cvičil jsem dva týdny doma. Nějakým způsobem jsem se udržoval. Jsem rád, že mám klíčovou roli a můžu pomáhat Kometě vyhrávat. Pokud to jde. (úsměv) Zatím únavu necítím. Snažím se dobře regenerovat a nachystat se na zápasy.“

Jak?

„Po utkání jdu na kolo. Vyšlápnu se, protáhnu se. Dám si nějaký protein, kvalitně se najím a jdu spát. Hlavně spánek je důležitý.“

Baví vás play off, vaše první v extralize?

„Je to něco jiného. Je to zábavnější, jsou tam větší emoce. Nikdy nevíte, co se stane a co se bude dít druhý den. V tom je hokej krásný.“

Je znát, že vám Vítkovičtí věnují extra pozonost?

„Asi na mě dávají trošku větší pozor. Hrají mi víc do těla, zkouší mě trošku rozhodit. Jsou tam na mě nějaké řeči. Snažím se to nevnímat. Tohle mě nerozhodí. Snažím se hrát tak, jak chci já. Ne tak, jak na mě hrají ostatní. Nejsem typ, co se nechá vyprovokovat.“

Cítíte, že celá série je hodně o souboji prvních pětek?

„Asi jo. Chodíme hodně na sebe. Je to o tom, kdo rozhodne. Může se říct, že teď máme mírnou psychickou výhodu. Ale oni zase hrají doma. Řekl bych, že na tom jsou obě strany stejně.“

Nejvíc vám pije krev provokatér Dominik Lakatoš, že?

„On to tak dělá. Má na tomto postavenou hru. I když není play off. Věděli jsme, do čeho jdeme. Takto to chodí.“

Dá se ještě něco vymyslet v přesilových hrách?

„Budeme se držet toho, co umíme. Před zápasem si k tomu když tak ještě něco řekneme. Ale věřím, že nebudeme muset nic měnit. Je potřeba to tam trošku rozstřílet. Když se mi to otevře, budu střílet.“

Přijde vám, že míváte v posledních minutách víc sil?

„Jo, věřím tomu, že máme větší sílu. Ale budeme se snažit hrát na vysoké úrovni všechny tři třetiny. Chceme rozhodnout dřív než v prodloužení.“

