Blain: Hradec je český Amsterdam. Růžička? Emoce a vášeň pro hokej

Hradečtí hokejisté slaví úspěšný vstup do předkola play off • Pavel Mazáč / Sport

Rodina i přátelé jsou tisíce kilometrů daleko. Do toho všeho přišel odchod z milované čtvrti na pražské Letné do o poznání skromnějšího prostředí. „Není to snadné. Ale čím déle v Hradci jsem, tím více se mi tu líbí. Ruch města asi nebyl tolik pro mě,“ říká kanadský obránce Mountfieldu Jérémie Blain (28) v rozhovoru pro iSport.cz. S úsměvem se rozpovídal i o tom, kdy mu Hradec připomíná Amsterdam, nebo jak skvělé je hrát play off.

Zvykl si rychle. Na ledě i mimo něj. V zápasech je Jérémie Blain pro Hradec Králové klíčový obránce, nikdo jiný se mu v play off nemůže rovnat v čase stráveném na ledové ploše. Diriguje přesilovku, zastane každou pozici. Zároveň si pochvaluje klid města na východě Čech a věří, že Mountfield má v sobě sílu dosáhnout na nejvyšší metu v extralize. „Proč ne? Máme ohromnou soudržnost, a hlavně Marka Mazance v brance,“ tvrdí kanadský bek.

Před sezonou jste změnil sparťanský dres za hradecký. Byla výměna týmu i města v době pandemie koronaviru snadná?

„Byla. Paradoxně proto, jaká situace okolo nás panuje. Protože jediné, co nyní v životě mám, je hokej. Jdu na led na zápas nebo na trénink a pak domů. Takže to nelze popsat jako nějakou zásadní změnu v mém životě. Je to zvláštní, ale přechod to ulehčilo. Navíc na zápasech chybí fanoušci, takže je to vlastně v každé aréně podobné.“

A co stěhování? Vím, že v Praze jste bydlel na Letné, kterou jste si zamiloval.

„Samozřejmě, je to změna, odcházíte z největšího města v zemi do místa, kde žije zhruba devadesát tisíc obyvatel. Ale mám Hradec opravdu rád. Ze všeho nejvíc oceňuji ticho, to zkrátka v Praze nenajdete. Prahu jsem si zamiloval, ale jsou chvíle, kdy je všeho až moc. Ruch, doprava, musíte plánovat všechno dopředu. Čím déle v Hradci jsem, tím více se mi tu líbí. Ano, není tady nic jako Letná, ale žiju v hezké části blízko řeky.“

Takže i z životního hlediska panuje spokojenost.

„Ano, je to hezké, malé město. Vše, co k životu potřebuji, tu je. Nedávno jsem si říkal, že když je hezky, tak oblast, kde žiji, vypadá trochu jako Amsterdam se všemi svými kanály a barevnými domy. (směje se) A celé by to bylo ještě lepší, kdyby fanoušci mohli na tribuny.“

Je zvláštní, že jste vaše příznivce zatím poznal pouze jako soupeř…

„A mrzí mě to, protože si dodnes pamatuji, že když jsme hráli v Hradci, bylo to strašně těžké především kvůli místním příznivcům. Dovedou vytvořit atmosféru, která soupeře až zastrašuje. Upřímně, vždycky když jsme tam se Spartou jeli, tak jsem to nenáviděl. Proto si velmi přeji, aby příští ročník mohli fanoušci normálně do hlediště.“

Jérémie Blain v Tipsport extralize 2018/19 Sparta 51 zápasů 27 bodů (12+15) 2019/20 Sparta 49 zápasů 15 bodů (3+12) 2020/21 Mountfield HK 31 zápasů 18 bodů (7+11)

Všichni vaši blízcí a přátelé jsou na druhém konci světa a jen tak se za vámi nedostanou. Jak to snášíte?

„S rodinou a přáteli je to složitější. Rodiče spolu nežijí, a tak tu byli v minulých sezonách vždy po vlastní ose. Bratr tu byl dvakrát. Kamarádi za mnou jezdili alespoň třikrát do roka. Takže jsem si užíval celkem osm nebo devět návštěv za rok. To teď není a je to těžké, chybí mi. Mám pocit, že celá aktuální situace je špatný sen, něco nereálného, co nastalo hrozně rychle a zároveň už to strašně dlouho trvá. Je to, jako bychom doopravdy nežili.“

Tipuji, že o to více je pro vás důležitá dobrá atmosféra mezi spoluhráči, že?

„Na sto procent. To se ani nedá vyjádřit slovy. Máme opravdu dobrou partu. Jsme si blízko, všichni jsou kamarádští a denně máme srandu. Nedovedu si představit, že bych jednak fungoval bez nich a jednak nepracoval. Cítím obrovský smutek nad tolika lidmi, kteří se ocitli bez práce. Já mám naštěstí hokej a díky němu také pětadvacet skvělých kolegů.“

Pojďme k hokeji. Zajímalo by mě, měl jste před příchodem do Hradce povědomí o metodách kouče Vladimíra Růžičky?

„Samozřejmě jsem věděl, o koho jde. V hokeji má velké jméno, vyhrál olympijské hry. Ale nikdy jsme se předtím více nestřetli, takže osobně a ani jako trenéra jsem ho tolik neznal.“

Můžete porovnávat, díky zkušenostem z Kanady nebo z Rakouska, kde jste působil. Je ve srovnání s jinými trenéry specifický?

„Ano, je, ale to není zvláštní. Každý trenér má svůj vlastní styl, takže je svým způsobem specifický. Styl našeho trenéra je rozhodně spojený s velikými emocemi a vášní pro hokej.“

Co herní systém? Je známé, že má svou vlastní herní vizi.

„Máte pravdu, má svůj vlastní systém. Vlastní cestu toho, jak chce, abychom hráli. Ale třeba pro mě osobně byl největší skok, když jsem přišel poprvé do Čech, z Rakouska do Sparty. Tam jsem si musel zvykat hodně. Rychlost hokeje i kvalita byly na vysoké úrovni. Nyní už to trvalo pouze čas přípravy před sezonou, než jsem si zvykl. Jsou to detaily, které náš trenér do hry vnáší, a jakmile si na ně zvyknete a děláte je, tak vidíte, že jste díky tomu silnější a celý tým hraje lépe.“

V čem vidíte největší týmovou sílu?

„Vidím dvě. Jsme skvěle organizovaní, máme jasně danou strukturu. A máme dva vynikající brankáře. To nám dává šanci, abychom byli úspěšní.“

Vy už jste jedno play off zažil, ale tehdy z toho bylo rychlé vypadnutí v předkole se Spartou. I díky tomu, že přes první kolo už jste rychle přešli, je nyní situace úplně jiná, že?

„Úplně. Tehdy jsme skončili desátí a prohráli jsme 0:3 s Vítkovicemi. Teď jsme byli s Hradcem šestí. A nechci, aby to znělo jako výmluva, ale na přelomu roku, kdy se hraje o důležité body, jsme měli mnoho hráčů zraněných. Teď jsou v pořádku. Kdyby nebylo tohle nepříjemné období, mohli jsme být mezi nejlepší čtyřkou. Mám pocit, že nyní máme partu hráčů, která může dojít až na vrchol.“

V cestě vám teď stojí ve čtvrtfinále Liberec. Jste rád, že jdete proti tomuhle soupeři, nebo jste si spíš přál jiný celek?

„V téhle fázi už je to opravdu jedno, nezáleží na tom. Proti komukoliv nastoupíme, budeme připraveni sérii zvládnout.“

Brankář Marek Mazanec byl jasně největší postavou Hradce při výhře 3:0 v předkole proti Litvínovu. Má teď, z psychologického hlediska, takový vliv na mužstvo, že víc myslíte na zisk titulu?

„Na sto procent. Bez debat. Je to viditelné i v jiných soutěžích. Ve chvíli, kdy je váš brankář ve formě a v naprosté pohodě, tak se i vám hraje úplně jinak. Nehrajete ve stresu, cítíte sebejistotu. Zkrátka je za vámi někdo, o kom víte, že má situaci plně pod kontrolou. A další podstatná věc je, že je vynikající v práci s pukem okolo vlastní branky. Jsou momenty, kdy se vlastně stává třetím obráncem vzadu. Opravdu nám situaci o mnoho ulehčuje.“

Nejvytíženější hráči Hradce v předkole 1. Jérémie Blain obránce 24:33 2. Richard Nedomlel obránce 20:49 3. Filip Pavlík obránce 20:33 4. Radim Šalda obránce 19:39 5. Kevin Klíma útočník 17:01

Mountfield HK Vše o klubu ZDE

SESTŘIH: Litvínov - Mountfield HK 1:5: První třetina rozhodla. Hradec postupuje

SESTŘIH: Mountfield HK - Litvínov 3:1. Hradec připisuje druhý bod, vítězný gól dal Orsava