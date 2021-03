Vítkovice přijdou o střelce! Lakatoš míří do Finska. Hrachovina nevyšel

Útočník Dominik Lakatoš má podle informací iSport.cz namířeno z Vítkovic do Finska • ČTK / Ožana Jaroslav

Stále koušou zklamání z vyřazení s Kometou Brno v předkole Generali Česká play off. Vítkovice v sérii vedly 2:0 na zápasy, nakonec po vyrovnaném boji padly 2:3 (2:1p, 2:1, 1:2p, 1:2p, 1:3). S jakým kádrem půjdou trenéři Miloš Holaň a Radek Philipp, kteří v klubu nedávno prodloužili smlouvy, do nadcházející sezony? Ostravané s největší pravděpodobností přijdou o Dominika Lakatoše. Třiadvacetiletý útočník má namířeno do Finska.