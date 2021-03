Focení na Zanzibaru? Ne, Peksa chytal extraligu. Modeling je přivýdělek, říká

Zajímavý je i Peksův mimohokejový příběh. Už nějakou chvíli si při hokeji přivydělává jako model, zahrál si ve dvou hudebních klipech, spolupracuje se známým návrhářem Osmany Laffitou a také se spekulovalo o jeho údajném románku s Lucií Vondráčkovou. Ostatně Peksovy fotky, na nichž byl do půl pasu nahý, na Twitteru s nadsázkou komentovala i televizní komentátorka Darina Vymětalíková: „Podívej. Ten má ale...betony.“

„Pořád mi nedochází, co všechno se odehrálo,“ říká s úsměvem Marek Peksa pro iSport. „Je to jako sen. Velká věc pro mě! V Šumperku jsem už měl po sezoně. V sobotu jsme hráli poslední zápas, v neděli jsem odevzdal výstroj a v pondělí ráno mi volali, že ve Vítkovicích je nemocný brankář. Já tam měl už dřív vyřízený střídavý start, takže jsem si musel jít výstroj zpátky nafasovat. A vyrazil jsem do Ostravy.“

Táta se trefil. Po dvaceti letech

Už to bylo pro Peksu symbolické. Když mu bylo zhruba deset roků, vzal ho táta, také bývalý brankář, poprvé na ligový zápas. Do Vítkovic. „Parádní zážitek, úplně mě to uchvátilo,“ vybavuje si Peksa i po letech. „Už jenom ten totálně nadčasový stadion, wau! Vedle na Ledňáčku jsme ještě jako děcka s Šumperkem hrávali. To jsme ještě stihli, než ho zbourali. A ta velká hala...“

Dodnes si vzpomíná, že stál s očima navrch hlavy a hltal všechno kolem sebe. Přesně si vybavuje i tátovu hlášku: „Vidíš to? Když budeš makat, třeba se tady jednou dostaneš...“ Pravda, čekal dvacet let, ale dočkal se. „Neskutečná haluz! Tenhle zážitek z dětství se mi hned vybavil, když jsem na vítkovický stadion teď po letech zase přijížděl.“

Dovolenou rušit nemusel. I když. Původně měl docela zajímavou nabídku - nafotit pár reklamních snímků pro jednu módní značku. Na Zanzibaru. „Trochu se modelingu věnuji,“ líčí Peksa. „Kývnul jsem na focení na Zanzibaru. V duchu jsem si říkal, že kdyby se Vítkovice na konci sezony přece jenom ozvaly, abych tam šel třeba jen jako trojka do tréninků, krylo by se mi to. Ale Vítkovice se neozývaly, takže jsem s focením souhlasil. Jenže Zanzibar nakonec kvůli covidu zavřeli, focení se muselo odložit. A v tom klaply Vítkovice! Sešlo se to nakonec pěkně.“

Jak to bylo s Vondráčkovou?

Pro vítkovickou kabinu byl Marek Peksa okamžitě zajímavým oživením. Klíčová otázka? „Jak to bylo s Lucií Vondráčkovou?“ S exmanželkou Tomáše Plekance měl mít podle bulváru Peksa románek. Fotografové Blesku ho přistihli při odchodu z jejího bytu a v jejím videoklipu si střihnul roli topiče.

„V bulváru k tomu byla spousta vět a slov, netřeba to nějak rozebírat,“ usmíval se Peksa. „S Luckou se známe, jsme doteď kamarádi, víc bych to nerozebíral. V klipu jsem si zahrál a jak se pak všechno kolem medializovalo, rozjela se mi nečekaně kariéra v uvozovkách modela. Nijak jsem to neplánoval, začalo se to tak nějak samo nabalovat. Natočil jsem další klip se zpěvačkou Marinou Laduda, fotil pro různé módní značky, dělal spoustu práce s Osmany Laffitou. Za krátkou dobu toho bylo fakt celkem dost a jsem za to rád.“

Jak se dostane hokejista z Šumperka do hudebních klipů a na módní mola? „Ani nevím, jak to vlastně vzniklo, recept žádný nemám,“ krčí Peksa rameny. „Navíc jsem ten poslední, kdo by mohl někomu radit. Jednou jsem se objevil na narozeninové párty mého bratrance a jeho přítele, pozvali mě, a bylo tam i pár lidí ze showbyznysu. Třeba pan Krampol. A tam to všechno tak nějak vzniklo a vyplynulo.“

Když měl poprvé odložit betony, masku, hokejovou výstroj a vydat se na přehlídkové molo, byl pochopitelně nervózní. „Hokej hraju odmalička, v bráně jsem obrazně řečeno doma, na to jsem zvyklý. Tam se pohybovat umím. Když jsem ale poprvé vstoupil na molo, byl jsem tak nejistý... Nikdy dřív jsem nic podobného nedělal, nevěděl jsem, co a jak. Nervozita byla.“

Houpu se jak medvěd

Pochopitelně to konzultoval s protřelejšími. „Bavil jsem se o tom s Osmym. Říkám mu: ‚Osmany, vždyť já chodím úplně strašně. Houpu se jak medvěd, co se ti na tom líbí?‘ Odpověděl mi, a to mě zarazilo, se mu právě líbí taková ta přirozenost. Že to není naučená, klasická a modelovská chůze. To mě překvapilo, že se jim to líbí. Samozřejmě mě to i potěšilo, protože po těch letech v bráně bych se těžko učil nějakou novou chůzi.“

Focení a modeling má Marek Peksa stále jenom jako doplněk ke sportu. „Nějaký peníz navíc mi to dává, ale není to tak, že jsem úplně zahojený díky modelingu, jak si někdo myslí,“ hlásí na rovinu. „Tady se může modelingem opravdu dobře živit jen pár lidí, jinak je to čistě jen přivýdělek. Pro mě to jsou spíš zážitky. Dostanu se někam, kam bych se jinam nedostal. A mám zážitky, které bych jen jako brankář neměl šanci zažít. Nějaký peníz z toho je, ale na uživení to není.“

Navíc přednost má stále hokej. Peksa je hráčem Šumperku, který byl jako nováček v první lize předposlední. Za celou sezonu vyhráli Draci jen šestkrát. „Je otázka, jaký bude nebo nebude zájem, ale konec kariéry se necítím. Jsem v kondici, chtěl bych pokračovat. Když to hrajete odmalička, tak nechcete ve třiceti končit.“

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE