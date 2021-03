NEJ v plus/minus, v play off čeká. Jandus? Bek pro nároďák, říká Prospal

Když byl v základní části na ledě, Sparta skoro neinkasovala. Sama naopak byla i jeho zásluhou produktivní. V play off však zatím Martin Jandus na šanci čeká. „Když přijde, čapne ji. Jako předloni u nás v baráži. Jiným se klepaly ruce, Jandysovi ale vůbec. Je to vynikající bek,“ říká o obránci Pražanů dnes již bývalý trenér Motoru Václav Prospal. Dočká se nejlepší ligový hráč ve statistice plus/minus v semifinále?

Nejlepší hráči základní části v plus/minus Martin Jandus (Sparta) +28 Petr Kodýtek (Plzeň) +23 Milan Gulaš (Plzeň) +21 Peter Mueller (Kometa) +21 David Šťastný (M. Boleslav) +21

Už je ve svém druhém domově na Floridě. Hraje golf, s dcerou jezdí na tenis. Sluníčko a hic? „Tento týden to bylo na mikinu, hrůza,“ směje se Václav Prospal v rozhovoru pro iSport Premium. Extraligové play off na dálku sleduje. Nejvíc ho zaujala Sparta, které věří na titul. Hlavním tématem byl ale Martin Jandus, talentovaný obránce, kterého měl možnost poznat během angažmá v Českých Budějovicích.

Jaký na vás Jandus zanechal dojem ze společného působení v v Motoru v sezoně 2018/19?

„Skvělý. Opravdu skvělý. Jandys byl pro nás v té době bek číslo dvě po Rendovi Vydareném. V baráži byl klíčový. Vyhrál se, prezentoval se velmi dobře. Když přišel z Ústí, měl trochu problémy s rozehrávkou. Hodně na tom ale zapracoval. Je vynikající bruslař, na extraligu vysoce nadstandardní. Umí podpořit útok, což dokazují i jeho letošní čísla. Je to výborný kluk, extrémně pracovitý a taky extrémně tichý. V kabině toho moc nenapovídá. Je z něj ale cítit, že i když o tom tolik nemluví, chce se zlepšovat, makat na sobě.“

Bylo ve hře, že by u vás pokračoval i v dalším ročníku?

„Strašně jsme chtěli, aby u nás zůstal i dál, snažili jsme se tehdy domluvit se Spartou. On ale projevil zájem porvat se o místo ve svém mateřském klubu. Flek nezískal, když se nám pak ozval, my už jsme měli plný line-up. Beků jsme měli dost. Tak pendloval mezi Kadaní a Prostějovem. Mrzelo mě to.“

V aktuální sezoně se už ale do sestavy Sparty dostal. V základní části odehrál 42 zápasů, byl suverénně nejlepším ligovým hráčem ve statistice plus/minus.

„Sledoval jsem ho, byl na něm vidět veliký progres. Je to hráč s obrovským potenciálem. Chce poslouchat, učit se. Je použitelný do všech herních situací.