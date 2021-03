Litvínov přišel o Ščotku, s Hanzlem se nedohodl. Hynek: Na bombu nemáme

Nejvíc bude bolet zřejmě odchod obránce Jana Ščotky, který se v minulém ročníku proměnil v důležitou oporu Vervy a patřil k extraligové špičce. Kromě defenzivní práce uměl být Ščotka taky produktivní, v přesilovkách plnil roli hrotového hráče.

V 52 zápasech základní části nasbíral 24 bodů (10+14). Za Litvínov hrál 24letý rodák ze Vsetína tři sezony, nyní vyhlíží první zahraniční angažmá. Podle některých informací míří do Finska. „Když přišel, neměl nálepku top hráče, to si vypracoval a uhrál svými výkony. Od začátku sezony bylo vidět, jak si za tím jde a chce se posunout zase dál,“ ocenil Pavel Hynek.

Po dlouholetém působení odchází také útočník Martin Hanzl. Vedení klubu mu nabídlo kontrakt, představy obou stran se však podle Pavla Hynka dost rozcházely. Odchovanec ústeckého hokeje strávil v černožlutém dresu posledních pět let, jeho příští štací se mají stát České Budějovice.

Končí rovněž Samson Mahbod, jenž v minulé sezoně kvůli zdravotním problémům stihl jen devět zápasů, ale i vzhledem k poměru ceny a výkony se s ním už nepočítalo. Rozloučí se patrně i Jakub Petružálek, pamětník titulu z roku 2015, který se pohyboval na hraně sestavy, ale spíš pod ní. Litvínov jedná o budoucnosti s Františkem Lukešem a Richardem Jarůškem, v pořadníku je rovněž Lukáš Žejdl, jenž přišel v průběhu předchozího ročníku.

Jména posil se podle pravidel smějí oficiálně zveřejnit až po 1. květnu. Už probleskla jména jako plzeňský Petr Straka či Matúš Sukeĺ a Andrej Kudrna ze Sparty, klub uplatnil opci na brankáře Denise Godlu. To naopak neudělala například Plzeň u Matěje Stříteského, takže se stal jedním ze zajímavých jmen na trhu s obránci. V Litvínově navíc už působil.

Verva se v minulé sezoně probojovala do play off, v předkole však ztroskotala na hradeckém Mountfieldu. Neúčast ve čtvrtfinále považují v klubu za neúspěch, přestože možná víc než jinde tým poznamenaly nařízení karantény a nemožnost kvalitně trénovat v době podzimního lockdownu.

Dlouhodobě se tým trápil v koncovce, 17 zápasů vyhrál o jediný gól a z nejlepších šesti mužstev základní části měl aktivní bilanci pouze s Mladou Boleslaví, naopak s Hradcem Králové nebo Plzní po 60 minutách nezískal ani bod.

Pavel Hynek přiznal, že klub hledá ještě dva obránce a jednoho útočníka. Dá se předpokládat, že se poohlíží po prvním centrovi. Tímto záměrem se klub netajil už během minulé sezony. Třeba zrovna Hanzl představy v této roli nesplnil a Hübl mladší nebude. Rozdíloví hráči se shánějí těžko, navíc ceny hráčů prý výrazně stouply.

„Chceme mužstvo dál obměňovat a posilovat. Některá jména připravená máme a nově příchozí by měli být posilami. Ale zda budou i rozdíloví, to se teprve ukáže, tuhle pozici si musejí vybudovat. Nemáme v šuplíku bombu, abychom mohli tvrdit, že přivádíme hráče z NHL nebo Ruska. To není v možnostech našeho klubu, a jestli se pak takový hráč vrací jako (Tomáš) Zohorna, jde do mateřského klubu nebo tam, kde dostane nejlepší podmínky. A Litvínov není v potravinovém řetězci zrovna na špičce,“ připustil Hynek.

