Nečekaná ztráta Vítkovic. Po Lakatošovi jde do zahraničí i Pyrochta

Martin Zaťovič (vlevo) a Filip Pyrochta (vpravo) se radují ze vstřelené branky do sítě Hradce Králové • Pavel Mazáč / Sport

Obránce Filip Pyrochta odchází z Komety do Vítkovic • Michal Beránek / Sport

S odchodem kanonýra Dominika Lakatoše zástupci Vítkovic počítali. Po životní sezoně má namířeno do Finska, získat ho chtějí Ilves Tampere. Teď přicházejí i o obránce Filipa Pyrochtu. Čtyřiadvacetiletý zadák dostal nabídku ze zahraničí a rozhodl se využít klauzule ve smlouvě, kterou prodloužil před koncem sezony. „Vítkovicím moc děkuju za všechno! Jen díky šanci, kterou jsem dostal u nich, můžu znovu zkusit zahraniční angažmá,“ komentoval Pyrochta pro klubový web.

Filip Pyrochta přišel v lednu z Komety Brno. Vítkovice pomohl výrazně zvednout, ve finiši sezony patřil ke klíčovým borcům. Ve 25 zápasech základní části nasbíral 10 bodů (2+8), v 5 duelech proti Kometě se bodově neprosadil.

„Na rovinu říkám, že jsem chtěl ve Vítkovicích zůstat, taky proto jsme se s vedením klubu ještě v průběhu sezony dohodli na pokračování smlouvy. Jenže teď přišla nabídka ze zahraničí a já ji chci využít, proto jsem požádal Vítkovice o uvolnění,“ vysvětluje Pyrochta. „Ale mrzí mě, že z Vítkovic odcházím, protože se mi tady líbilo. Byly to vlastně Vítkovice, kdo mi znovu otevřel cestu do zahraničí. Strašně mi to tady sedlo, dařilo se mi, trenéři mi dali příležitost, mohl jsem se znovu vyhrát a asi i díky tomu jsem zaujal natolik, že přišla tahle zahraniční nabídka.“

Pyrochta nechtěl ve složité době promarnit nabízenou šanci. „Je mi líto, že ve Vítkovicích nebudu pokračovat, ale brzy mi bude pětadvacet a z mého pohledu by asi byla chyba, kdybych nevyužil příležitosti jít opět ven. Doufám, že se za to na mě nikdo ve Vítkovicích nebude moc zlobit. Ještě jednou děkuji trenérům i vedení za šanci a prostor, který jsem ve Vítkovicích dostal, moc si toho vážím.“

Pro Vítkovice je to nečekaná ztráta. S odchody Dominika Lakatoše (Finsko), Alexandre Malleta (Kometa) a Miroslava Svobody s Janem Schleissem (Plzeň) předběžně počítali. Pyrochta měl být oporou první formace.

„Mrzí nás to, protože jsme s Filipem počítali do základní sestavy,“ neskrývá sportovní ředitel Roman Šimíček. „Hodně nám v uplynulé sezoně pomohl a věřili jsme, že v další sezoně může své výkony u nás ještě více rozvinout. Také proto jsme se s ním dohodli na pokračování u nás, ale bohužel nabídka ze zahraničí je pro hráče vždy mnohem lákavější. Je to škoda, ale takový je hokejový život. Každopádně Filipovi přejeme hodně štěstí v jeho novém angažmá a taky mu děkujeme za práci, kterou u nás odvedl.“