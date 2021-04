Nabídky pro extraligu: Dědek dává miliony navíc, kam se přikloní kluby?

Petr Dědek na tiskové konferenci prozradil i výši rozpočtu, který by měl být 150 milionů korun • Michal Beránek (Sport)

Středa bude pro extraligu velkým dnem. Kluby se rozhodnou, kdo dostane od sezony 2023/24 možnost obchodovat s jejich marketingovými právy. Zůstanou u BPA, nebo půjdou se společností Relmost, kterou zastupuje majitel Pardubic Petr Dědek? Ve výsledku si hokej o hodně polepší, dostane vyšší peníze, než měl dosud. Záleží, na co kývne nadpoloviční většina. Nejvyšší sumu jim slibuje kontrakt na 10 let od Relmostu, pro každého 206 milionů korun, plus bonusy za umístění.