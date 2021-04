Velké extraligové zvraty: Kolaps i euforie Slavie, drama s hvězdami NHL

Favorit byl jasný. Slavia ovládla základní část, do play off šla jako jasný favorit. V brance stál Dominik Furch, v útoku řádilo duo Jaroslav Bednář-Roman Červenka. Osmé Vítkovice ale Pražany ve čtvrtfinále hodně potrápily. Z hlavního města se jelo za stavu 1:1 na zápasy, doma však dvakrát triumfovali modrobílí. V pátém i sedmém utkání Vítkovice vedly, náskok ani jednou neudržely. V posledních třech duelech řádil hlavně Červenka, trefil se pětkrát. Slavia pak došla do finále, kde nestačila na Karlovy Vary.

Dodnes jedna z nejzajímavějších sérií play off. Během sedmi utkání muselo čtyřikrát v řadě rozhodnout prodloužení či nájezdy. Třikrát takhle triumfovala Sparta, dostala se k postupovému mečbolu. Legendární je zejména čtvrtý zápas. V čase 59:59 vyrovnával sparťan Martin Chabada, v nájezdech pak rozhodl Josef Řezníček. V pátém utkání konečně zvládla prodloužení Slavia, a nakoplo ji to. V sešívaném dresu řádil zkušený Milan Antoš a junior Jakub Klepiš. Sedmý duel vyhrála Slavia 3:0.

ZLÍN-Znojmo 4:3

Rozhodl Leška

Čtvrtfinále 2001/02

3:1, 1:2, 4:6, 3:5, 6:2, 5:2, 4:3p

Série Z. Lépe do ní vstoupil Zlín, jenže pak tři zápasy po sobě ztratil. „Řekli jsme si, že nemáme, co ztratit. Že musíme jít zápas po zápasu a zkusit to,“ vzpomínal pak Petr Leška. Vítěz kanadského bodování pak rozhodl mezní sedmý duel, do kterého Berani sérii dostrkali. A byl to jeden z nejsnazších gólů jeho kariéry. Utkání o postup do semifinále došlo až do prodloužení, v něm se stihlo odehrát jen 62 sekund. Po střele Libora Pivka se puk odrazil k Leškovi před prázdnou branku. Nezaváhal.