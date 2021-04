Liberec dotáhl Klepišův příchod! Přijde i talentovaný Slovák?

Kapitán Liberce Petr Jelínek po zákroku na Matěje Stránského odchází předčasně do sprch • Michal Beránek / Sport

Ronald Knot je nejvytěžovanějším hráčem play off • Michal Beránek (Sport)

Maskot Bílých Tygrů s jedním z mála fanoušků na tribuně při finále play off • Dominik Bakes / Sport

Třinecký kouč Václav Varaďa na střídačce během finále play off • Dominik Bakes / Sport

Legenda Mladé Boleslavi Lukáš Pabiška vypomáhal Liberci ve finále play off s Třincem • ČTK / Petrášek Radek

Jakub Klepiš má z Komety namířeno do Liberce • koláž iSport.cz

Co nevidět extraligové kluby ohlásí své nové přírůstky pro příští sezony. A letos to bude celkem slušná palba, byť řadu přestupových taháků iSport.cz či deník Sport v předstihu uveřejnily. Ovšem některé transakce se do poslední chvíle pečlivě tají s tím, že kluby jejich příchod oznámí houfně v sobotu 1. května, jak je ostatně takovým českým specifikem.