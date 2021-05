Bulíř o Plzni i konci v Liberci: Nahradit Gulaše? Nebráním se ničemu

Pod Ještědem je doma, u Bílých Tygrů za sebou nechává nesmazatelnou stopu. Liberec by bez Michala Bulíře nebyl tím, čím je. Tradiční a pevný svazek se na čas přetrhává. „V klubu jsme se dohodli už před play off, že to zkusím jinde,“ líčí s osmi trefami nejlepší střelec z nedávných bojů o Masarykův pohár.

Už si živě představujete, jak vás Ladislav Šmíd bude osekávat u brankoviště a i ostatní vám důvěrně známí parťáci, teď už protihráči, se vás budou snažit vykolejit?

„Tak na to ještě připravený nejsem… (usmívá se) Každopádně to bude hodně zajímavý. Šmíďáka znám odmala a hrát proti klukům, s nimiž jsem strávil hromadu let, bude hodně zvláštní a speciální. Těším se na vzájemné souboje, na druhou stranu nevím, co od toho očekávat. Pošťuchovaček a hecování bude dost. Hlavně ze strany libereckých kluků, sami už mi to zdůrazňovali.“

Nestane se, že vás před utkáními s Libercem skolí rýmička a zalehnete radši do postele?

„To zase ne… (směje se) Zápasy s Libercem pro mě budou složitější a těžší, zároveň si je budu chtít užít. Prioritou bude zvládnout je a pomoci co nejvíc mému novému klubu.“

Co si budeme povídat, hrát proti Plzni také není dvakrát příjemné. To vám minimálně čtyřikrát odpadne…

„Je to tak, jak říkáte. Plzeň je pro všechny hodně nepříjemný soupeř, ne náhodou se poslední roky pohybují na špici tabulky. Těší mě, že o mě byl z jejich strany zájem a budu si moct za Plzeň zahrát.“

Kdy jste měl jasno, že Liberec opustíte a zkusíte novou výzvu?

„V klubu mi končila smlouva, před play off jsme se bavili, co a jak dál, a dospěli jsme k názoru, že v téhle chvíli bude nejlepším řešením smlouvu neprodlužovat. S tím, že zkusím nový impuls, povzbuzení do další kariéry. A třeba se jednou vrátím.“

Je fajn mít zaběhlou rutinu ve svém týmu, ale občas je důležité změnit vzduch, podívat se, jak to funguje jinde, člověku pak méně hrozí, že ustrne. Souhlasíte?

„Je to tak. V Liberci jsem hromadu let, odejít odsud do jiného českého klubu je pro mě speciální krok. Krom jedné sezony v Magnitogorsku jsem celou kariéru odehrál u Tygrů. Fakt to bude zajímavý a přesně nevím, co od toho čekat. Liberec miluju, narodil jsem se tu, bydlím tu s rodinou, všechno mi tu přirostlo k srdci. Ale věřím, že si v Plzni rychle zvyknu a bude to dobrý. Nejsem ten typ, kterému by se přehnaně stýskalo a zabýval se smutkem, že nejsem doma.“

Zájem Plzně vám musel lichotit, ne? Hledali v předstihu náhradu za Milana Gulaše a rozhodli se pro vás. Byť se ví, že stylem hry si nejste zase tolik podobní.

„Zájem Plzně mě potěšil moc. Ve hře byly i jiné nabídky, ale Plzeň mi přišla jako nejlepší varianta. Věřím, že prostoru pro svůj hokej dostanu hodně. Milan Gulaš je vysoce nadstandardní hráč, jeden z nejlepších v extralize. Nahradit ho bude těžký úkol, jsem však rád, že tuhle roli dostávám. Netvrdím, že to za něj celý převezmu, ale věřím, že ukážu to, co ode mě Plzeň očekává.“

Jak se těšíte na srovnání „Bulíř jako nový Gulaš“?

„To nevím, jestli bych to takhle přesně viděl… (usmívá se) Chápu, že to k tomu trochu svádí, ale jsou to přece jen silná slova. Ničemu se však nebráním a před ničím neuhýbám. Udělám maximum, abych splnil přání klubu a svou hrou potěšil plzeňské fanoušky.“

Milan Gulaš vs. Michal Bulíř (v extralize 2017/18-2020/21) 225 zápasy 156 122 góly 66 156 asistence 51 278 body 117 1,23 body na zápas 0,75 21:00 čas na ledě 18:22 +44 plus/minus +12 Pozn.: od Gulašova návratu do extraligy, Bulíř většinu sezony 2018/19 hrál v KHL

Stihl jste se pobavit s novými trenéry Milošem Říhou a Václavem Baďoučkem?

„Ještě jsem tu možnost neměl. Bavil jsem se jen s Tomášem Vlasákem (sportovním manažerem a asistentem trenérů). S Vlasym probíhala jednání suprově, řekli jsme si svoje představy a udělám maximum, aby vše probíhalo k oboustranné spokojenosti. V Liberci jsme sezonu skončili později než v Plzni, takže jsem dostal čas na odpočinek, vyčištění hlavy a individuální přípravu. Jinak ostatní kluci začínají už příští týden. Já osobně toho mám po sezoně plný kecky…“

Znáte už jména nových parťáků v lajně pro začátek sezony?

„Hokejové věci jsme vůbec neřešili, na to přijde čas v průběhu léta.“

Liberec se vyprofiloval v adresu, kde hráči neprohloupí, pokud se tam vydají. To samé se dá říci o Plzni, která do sestavy precizně zapracovává a ukázkově obouchává především mladé hráče…

„Vidím to podobně. Liberec je u nás top organizace, od titulu v roce 2016 se nastavila určitá kultura, klub si vybudoval svůj celkový obraz a vysoký standard si pořád drží. A Plzeň vnímám prakticky stejně. Když se podíváte, kolik mladých hráčů úspěšně zabudovala do týmu a jak se drží na špici tabulky, klobouk dolů před nimi. Dělají to tam dobře.“

Říkáte, že toho máte po sezoně plné kecky. Bylo toho ke konci dost, že? Fyzicky i mentálně.

„Byl to masakr celou sezonu. Sezona začala, pak se na měsíc přerušila a po pauze se vše dohánělo. Zápasy šly rychle za sebou. V Liberci nám vypadli kvůli zranění klíčoví hráči, v play off znovu. Hodně sil nás stálo semifinále se Spartou. Ztratili jsme vedení 3:0, hráli jsme do sedmého zápasu, včetně dvou prodloužení. A po dvou dnech se šlo na finále. Proti Třinci jsme to dohrávali na omezený počet kluků, táhli jsme to na tři lajny, na druhou stranu nás skvělým způsobem doplnili kluci z Benátek. Zhostili se toho parádně. Ale celkově to pro mě bylo nejtěžší play off kariéry. Fyzicky i psychicky.“

I přes hořkou finálovou tečku si v Liberci těžko můžete něco vyčítat, ne?

„Jsem opravdu pyšný na tým, jak to celé zvládl. S Třincem nám to bohužel nevyšlo podle představ, ale druhé místo je krásný úspěch. Finále si chce zahrát čtrnáct týmů, dočkají se jen dva a my byli mezi nimi. Každý rok se medaile nevyhrává a my ji máme. Já jsem i za stříbrnou rád.“

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE