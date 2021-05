Gulaš zpět v Motoru: Chci to tady zbláznit. Čím ho "nakazilo" Švédsko?

Zkraje března si v Motoru oddechli, když bylo po všem. Konec trápení. Návrat mezi elitu z první ligy, kterou rok předtím zdecimovali, hodně bolel. „Už se nechci dívat dozadu. Chci to tady zbláznit,“ plánuje Milan Gulaš. Myslí to sakra vážně, na to vemte jed.

Jak je doma po devíti letech?

„Pro mě je to skvělá věc. Jsem rád, že se kluby mezi sebou domluvily. V minulé sezoně jsem zašel za plzeňským vedením se svým názorem a pak už to bylo de facto na Plzni s Budějovicemi, zda se dohodnou. Oběma klubům se zaslouží poděkovat, že došly ke zdárnému konci a já se mohl vrátit domů.“



Až tady budete po třech letech hodnotit svoji misi, nebo její první díl, o jakých úspěších byste chtěl mluvit? Pro co sem jdete?

„Znáte mě dlouho, víte, jaký jsem. Nastavený jsem pořád stejně. Každý sportovec chce vyhrávat. Všechno, co jde. Vzpomínám si na první roky v budějovickém áčku, hrával se tu skvělý hokej. Bývalo vyprodáno, mančaft hrál na špici, bojoval v semifinále play off. Mým jasným cílem je tyhle časy vrátit. Hokej hrajeme pro fanoušky. Naši jsou skvělí, zaslouží si vidět svůj tým nahoře. Tohle mě žene dopředu, hodně na to myslím. Zbláznit to tady. A moc se na to těším.“

Kádr se rodí zajímavě, co říkáte?

„Souhlasím. Přišli vesměs zkušení hráči, kteří vědí, jak vyhrávat, o čem je hokej. Mají vítěznou mentalitu, což je strašně důležité. Nebude to stát jen na mně, tým se bude moci opřít o víc lídrů. Jasně že se nemusí pokaždé dařit, ráno se probudíte a víte, že den bude stát za prd, to občas přijde na každého. Základ je se s tím porvat.“

Které z posil byste vypíchl?

„Jsem rád za každého hráče, který do toho půjde s námi. Moc mě ale těší, že Motor podepsal Lukáše Pecha, kreativního centra, velmi zkušeného borce. Pecháček bude skvělý lídr. Nejen on samozřejmě. A ještě třeba někdo přijde. Za sebe říkám, že můžeme udělat velký úspěch. Nevidím důvod, proč ne. Uděláme pro to maximum.“

Čekalo se, zda s sebou do kufru nezabalíte i Tomáše Mertla. Bylo to ve hře, ne?

(usmívá se) „S Mertlíkem jsme se o tom bavili denně. Jako Budějovičáci jsme v plzeňské kabině seděli vedle sebe. Řešili jsme to. Mertlík věděl, že do Motoru půjde Roman Vráblík, a měl informace, co plánuju já.