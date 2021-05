Řezníček: Vítězství je, že se sezona dohrála. Jaké změny extraliga chystá?

Extraliga si na dnešním galavečeru připomene nejlepší muže a týmy sezony. Jejím největším vítězstvím však není triumf třineckých Ocelářů, nýbrž fakt, že se podařilo ji dokončit. „To je velké plus, i když to bylo velmi kostrbaté,“ připouští její ředitel Josef Řezníček. Po ročním výpadku, kdy se soutěž musela po předkole play off předčasně ukončit, mohla opět korunovat své vládce. Jindy běžná věc, za současného stavu pádný důvod si to připomenout. V rozhovoru pro iSport Premium mluví také o možné profesionalizaci disciplinární komise, předčasném oznamování přestupů i změnách do příští sezony.