Kaše: Na Spartě mě lákají ambice. NHL? Ke konci to bylo na ostří nože

Kdyby mohl zůstat, třeba by se v Rize chystal na duel se Švédy. David Kaše (24) skvěle rozjel sezonu v Karlových Varech, pak si ho zavolala Philadelphia. Do NHL však zasáhl jen jednou a na zápas na Lake Tahoe ho ani nepostavili. Vše se slilo v jezero plné zklamání. „Ke konci to bylo na ostří nože,“ přiznává rodák z Kadaně. Na mistrovství světa se už jednou připravoval, i tentokrát ho sleduje zpovzdálí. Po třech letech to v zámoří zabalil. Vrací se jako důležitá posila Sparty.

O tom, že má Sparta políčeno na mladšího z bratrů Kašových, se proslýchalo dávno předtím, než se oficiálně spustil přestupový rej. Příchod někdejšího juniorského vicemistra světa klub potvrdil začátkem týdne. David Kaše si zahrál extraligu už v Chomutově, mezitím působil taky ve Švédsku. Když se na podzim po čtyřech letech vrátil, patřil k lídrům Karlových Varech. Teď vyztuží útok Sparty. „Má nejvyšší ambice, to mě láká,“ říká v rozhovoru pro Sport.

Jednu dobu běžela fáma, že do Sparty zamíří váš bratr Ondřej. Byl to jen informační šum, záměna jmen? Nebo jste ho lákal, aby šel taky?

„Ne, o tomhle jsem vůbec neslyšel. Brácha s týmem Bostonu už není. Taky se vrátil, jsme spolu v Kadani. I když teď nemá smlouvu, vrátí se do NHL. Pořád je hráč do prvních dvou pětek. Až se (po otřesu mozku) bude cítit dobře, bude zase stoprocentně připravený. Věřím, že o něj bude stále zájem, že hlava bude v pořádku, půjde mu to a bude nám dělat radost.“

O zájmu Sparty se mluvilo, ještě než se začaly zveřejňovat první přestupy. Kdy se váš příchod začal rodit?

„Někdy na přelomu března a dubna. Od chvíle, kdy nastal finální zvrat mého působení v Americe, kdy jsem se rozhodl, že nepodepíšu novou smlouvu a další rok už tam nezůstanu. Můj agent Aleš Volek dal nabídku klubům. Sparta začala jednat hned, okamžitě, hlavně (sportovní manažer) Jaroslav Hlinka.“

Proč jste zvolil tuhle cestu?

„Ve Philadelphii mi nabídli roční smlouvu, ale já byl už stoprocentně rozhodnutý, že nezůstanu. Bohužel jsem neviděl naději, že bych se mohl prosadit do NHL. Ještě než jsem odletěl z Česka, chtěl jsem už zůstat a dohrát sezonu tady. Tehdy mi to neumožnili, takže jsem se pak chtěl ještě porvat o místo a dokázat, že na to mám. Začátek mi vyšel parádně, kvůli covidu taky vypadlo pár hráčů. Dostal jsem šanci a byl v laufu. Jenže v prvním utkání za Flyers jsem bohužel dostal prostor nic moc a ve druhém ani nehrál. Byl to ten zápas na jezeře Tahoe pod širým nebem. Takže velké zklamání, zvlášť když do čtvrté lajny dali dva obránce. Nechápal jsem, co se děje.“

Potom vás zase poslali na farmu?

„Ano. Přišel jsem a ztratil pozici, kterou jsem si vybojoval, než si mě vytáhli nahoru. Ve finále jsem o ni přišel úplně, nevím proč.