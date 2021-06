Kometa dál s Muellerem, kouč chválí kádr. Zájem byl i o Mandáta, ale...

Pryč s průměrností! Kometa do toho při stavbě nového týmu šlápla, kádr je papírově daleko kvalitnější. Už to nebude jen o první lajně, na jejímž křídle by měl zůstat Peter Mueller. Americkému bombarďákovi o půlnoci na 1. června vypršela výstupní klauzule. Zájem z KHL se zintenzivňoval, ale i další ročník má král bodování strávit v Brně. „Stav je neměnný,“ hlásil kouč Jiří Kalous.

Devět posil, z toho čtyři reprezentanti Slovenska. Včetně obránce Marka Ďalogy, kapitána týmu na probíhajícím MS. Kometa šla po zpackaném ročníku do kvality a ještě má otevřené místo v útoku. „Budeme mít zajímavý tým, který bude schopný konkurovat naší špičce. Tedy Spartě, Liberci, Třinci, Mladé Boleslavi, Hradci. Věřím, že jim budeme šlapat na paty,“ řekl trenér Jiří Kalous, nástupce Libora Zábranského.

Nemusí zůstat u devíti nováčků. Do obrany a na brankářskou pozici se už nejspíš sahat nebude, ovšem vpředu by se ještě útočník uživil. „Vrátka jsou pootevřená,“ pousmál se kouč. „Avizovali jsme, že chceme mít širší kádr. Pět útoků a osm obránců. Kádr je jednoznačně vyváženější, než byl. Budeme mít pět velmi slušných útoků,“ pochvaloval si.

Extraligový podcast: V čem tkví kouzlo "hipíka" Muellera? Sparta má individuality i tvrďáky

Od podzimu by se mělo ulevit první formaci Muelller-Holík-Zaťovič, na které stála hra až abnormálně. Do jejího složení nejspíš Kalous sahat nebude. Počítal s tím, že hvězdný Mueller do půlnoci nekývl na laso z Ruska. Poutavé nabídky z KHL prý měl ve finále dvě. Ale nebyly zas tak extra, aby jim dal přednost před brněnským pohodlím a výjimečnou pozicí v mužstvu. „Byli jsme připraveni na všechny varianty. Ale věřím, že to dopadlo dobře pro Kometu a Peter zůstal,“ přál si během pondělí trenér, jenž si po příchodu prosadil setrvání jiného útočníka Tomáše Vincoura.

S ním přitom už boss Libor Zábranský nepočítal, nechtěl mu prodloužit kontrakt. Sdělil to i veřejně. Jenže Kalous ho v týmu chtěl mít a s majitelem se dohodl, že mu klub dá další šanci. Zkušený kouč Vincoura dobře zná. „Vidím v něm obrovský potenciál, který v posledních letech rozhodně nenaplnil. Vím, jaký je typ hokejisty. Věřím, že to Tomáš v sobě letos probudí. Já mu prostě věřím,“ zdůraznil.

Brno mělo údajně chvíli v merku i útočníka Jana Mandáta (25), jenž byl v lednu pozitivně testován na kokain a čeká, jak dopadne jeho odvolání proti dvouletému zákazu činnosti. „Hokejově by to bylo určitě zajímavé jméno. Ale osobně jsem ho jako trenér neřešil,“ ujistil Kalous.

Aktuálně se má věc tak, že Brno opravdu mezi zájemci není. „Nějaké nabídky z extraligy jsou, ale všichni čekají, jak to dopadne s trestem,“ reagovala v pondělí Markéta Haindlová, právní zástupkyně expardubického hráče. „Teď se k tomu nedá nic říct. Je ale předpoklad, že o Honzu zájem bude,“ doplnil jeho agent Aleš Volek.

Podle informací iSport.cz uvažují o Mandátově angažování Vítkovice a Kladno. Tedy v případě, že mu bude drsná stopka výrazně snížena. Třeba na tři měsíce, jak by se líbilo obhajobě. „Čekáme na rozhodnutí. Už to mělo být. Snad to dopadne dobře,“ dodala Haindlová.

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE