Prevence před zhoubnými vlivy v hokeji. Oceláři školí mladé hráče

Základy finanční gramotnosti, nástrahy v podobě závislostí, vhodné vystupování i sportovní etika. Těmito tématy se ve školeních mladých hokejistů zabývají třinečtí Oceláři. Osvěta ve Slezsku trvá už několik let, bohužel jsou stále v českém prostředí výjimkou. „Je to přitom věc, která se týká nás všech. Nikdo by od ní neměl dávat ruce pryč,“ říká třinecký sportovní ředitel Jan Peterek. V článku iSport.cz si přečtěte i rozhovor s obráncem Marianem Adámkem, jenž prošel všemi školeními Ocelářů.

Jak správně nakládat s penězi? Jak najít nejlepší investici do budoucna? Jak se vyhnout všem rizikům a nástrahám, které kariéra profesionálního sportovce přináší? Jan Peterek uvažoval o vzdělávacím projektu pro mladé hráče hned při svém nástupu do funkce sportovního ředitele v Třinci. V roce 2018 rozjeli Oceláři první kurzy.

„Už se něco děje, ale je to pořád málo. V Třinci už dlouho mají výborného psychologa, který se hráčům věnuje. Pardubice je pravidelně testují, co vím, začaly se tomu věnovat Budějovice. Ale mělo by to být celoplošně zaštítěné někým, kdo nad tím bude mít kontrolu a bude hráčům v dispozici 24 hodin denně, bude je vzdělávat od dětského věku, aby se problémům předcházelo,“ řekl v rozhovoru pro Sport bývalý obránce se zkušenostmi z KHL i Ameriky Jan Platil.

Právě on rozjel po nečekaném úmrtí hokejisty Marka Trončinského kampaň, která by měla zapojit elitní české kluby do vzdělávání hokejistů. „Kdyby se s hráči v tomhle ohledu líp pracovalo, byli by připravení na úskalí, jež je můžou potkat,“ přidal Platil. Klubům rozeslal otevřený dopis, v němž je vyzývá k aktivitě v tomto směru.

Oceláře dává za vzor správného přístupu. V Třinci, mistrovském klubu dvou posledních dohraných sezon, pořádají pro hráče od juniorského věku sadu seminářů na daná témata. Klíčové oblasti jsou tři: finanční gramotnost (zacházení s penězi), etiketa (vystupování), klubová etika (vztahy v týmu + závislosti). Navíc byl taky zařazen kurz vaření a optimální životosprávy.

„Co se týká konkrétně finanční gramotnosti, hrála tam roli i osobní zkušenost. Mám kolem sebe spoustu hráčů, kteří byli úspěšní, ale po kariéře se s tím nedokázali vyrovnat. Neříkám, že se hokejem mohli zajistit na celý život, ale měli našlápnuto, byli úspěšní a měli šanci se zajistit tak, aby se mohli po kariéře zapojit do normálního života. Jenže s tím měli, nebo mají problémy. Proto jsme se domluvili, že tady vytvoříme program pro mladé kluky, který by je navedl, jak tohle řešit,“ popisuje Peterek.

Školení se týká hokejistů v klubové mládeži, v partnerském Frýdku-Místku a mladých hráčů v A-týmu. „Kluky to nakoplo. Sami si pak začali hledat informace k daným tématům. Podnítili jsme v nich zájem,“ říká spokojeně. „Když mladý kluk začne vydělávat a podepíše profesionální smlouvu, může to pro něj být svým způsobem devastující. Má peníze a neví, co s nimi. Proto byla možná klíčová ekonomická gramotnost, myšlení na zadní kolečka,“ přidává.

V současnosti Oceláři kurz cílí zejména na nově příchozí mladíky, stávající hráči už si základním kolečkem prošli. Zatímco jinde v zahraničí je běžnou praxí, že se o tuhle prevenci starají hráčské asociace ve spolupráci s národními svazy, v Česku je to stále na klubech samotných, respektive na hráčích. Systém, který by padajícího hokejistu zachytil, nefunguje. Platilovi údajně prezident Českého hokeje Tomáš Král opakovaně řekl, že svaz s tím nemá nic společného.

„Tohle je ale přitom záležitost všech. Týká se to úplně nás všech, kdo jsme v hokeji zainteresovaní. Sami hráči, jejich rodiny, kluby, svaz a hráčská asociace. Ta je podle mě ze všeho nejdůležitější. Ta hokejisty sdružuje, jsou tam spolu, otevření. Ve světě je to takhle zavedené. Kluby můžou dělat osvěty, ale sami víme, jak dopadají řízená školení. My jsme spíš mířili na to, že se naši hráči nemusí bát a vždycky se mají na koho obrátit. Hlavně jsme ale těmto problémům chtěli předejít,“ dodává Peterek.

V Třinci vytvořili vzorový projekt, štafetu ale zatím nikdo další nepřevzal.

Za tři roky fungování Peterek žádné problémy u mladíků neřešil. „Nemám vědomí o tom, že by někdo měl nějaké potíže. Pokud se někdo svěřil našemu sportovnímu psychologovi, zůstalo mezi nimi. Je vázán tajemstvím, přes klub se nic takového neřešilo.“

Kdekdo si však jistě vzpomene na případ gólmana Patrika Bartošáka , který u Ocelářů v listopadu 2019 skončil kvůli porušení životosprávy. „Společně s agenty jsme řešili jeho léčení. Byl to negativní případ, na základě kterého si pak vlastní život utřídí i ostatní,“ věří Peterek.

Adámek: Finanční gramotnost je základ

První profesionální smlouvu podepsal v šestnácti letech. Přišly první peníze, tlak. Obránce Marian Adámek ho ale bez problémů ustál. Díky rodině i vlastní iniciativě a zodpovědnosti. „Sám se vzdělávám. Každý by na to měl myslet, hokejová kariéra je krátká,“ říká třiadvacetiletý bek, který si v Třinci prošel všemi školeními, které klub organizuje.

Co vám sada kurzů dala?

„Prošli jsme si tím asi před dvěma lety, musím říct, že to bylo super. Snažím se v tomhle ohledu vzdělávat i sám. Nechci skončit jako velká část hokejistů, kteří po kariéře do pěti let zkrachují. O financích hodně čtu, snažím se informovat. Iniciativa klubu v tomhle ale byla fajn. Jen více takových akcí v českém hokeji.“

Napadá vás něco, co vám vyloženě pomohlo?

„Odnesl jsem si dost poznatků o investování peněz. Sám si o tom hodně čtu, ale spousta kluků o tom nevědělo vůbec nic. Měli jsme tam třeba taky lekce vaření nebo etiky. Tam se řešily věci jako správné podání ruky s vysoko postaveným člověkem a další. Bylo to zajímavé.“

Nesetkal jste se s názory spoluhráčů, proč se vůbec něco takového řeší, když jste v klubu kvůli hokeji?

„Tohle je hodně individuální. Patřím mezi ty, kteří se rádi zdokonalují i mimo hokej. Někteří to vidí jinak a nic kromě hokeje je nezajímá. Když se letos velkou část sezony vůbec hrát nemohlo, všichni měli čas na sobě pracovat jinak. Já jsem se vzdělával, někdo jiný to třeba proflákal u PlayStationu. Finanční gramotnost je podle mě absolutní základ. Hokejová kariéra je krátká, umět vyjít s penězi, něco ušetřit a správně investovat je strašně důležité.“

Vnímáte, že v českém hokeji tenhle problém je? Zadluženost a bankroty nejsou ničím výjimečným.

„Rozhodně, proto se tomu snažím předejít. Kariéra opravdu není dlouhá, spousta kluků peníze prošustruje. Když se pak blíží konec, tak zjistí, že nic nemají. K tomu jako bonus dluhy a auta na leasing. To pak končí špatně.“

Jak jste se popral s tím, abyste ustál třeba hned první profesionální smlouvu, kterou jste podepsal v mladém věku?

„Hodně záleží na prostředí, v jakém člověk vyrůstá. Já jsem dostal základ doma od rodičů a známých. První smlouvu jsem podepsal někdy v šestnácti, už v té době jsem měl ale sám iniciativu. Studování financí mě obecně docela chytlo, v kabině Třince je nás několik, pro které je to hodně časté téma hovoru.“

To jsou peníze, pak je tu ale prevence proti závislostem primárně na drogách a alkoholu.

„S tím je to těžké. Když do toho někdo spadne, už se točí v kruhu, z něhož se těžko vystupuje. Pak je strašně důležité se někomu svěřit. My u nás máme v klubu sportovního psychologa, někteří spoluhráči za ním pravidelně chodí. Je super, že tu je.“

