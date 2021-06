Oceláři chtějí elitního střelce. Do Třince se má vrátit Nestrašil!

Zkušený útočník Andrej Nestrašil (30) by se měl stát posilou třineckých Ocelářů. Odchovanec pražské Slavie už tam dřív epizodně hrával, před dvěma lety naskočil v třineckém dresu do dvou ligových zápasů (1+3). Pak odešel do ruského Magnitogorsku. Právě z tohoto klubu má teď podle informací iSport.cz do Třince namířeno.

Třinečtí Oceláři přišli o slušnou palebnou sílu. Po mistrovské sezoně se s klubem rozloučili Matěj Stránský (Davos), Michael Špaček (Frölunda) a Jack Rodewald (TPS Turku). Odchází také nejproduktivnější beci Martin Gernát (podle všeho Lausanne) a Ralfs Freibergs (Riga). Ocelářům už se povedlo dotáhnout příchod zkušeného slovenského obránce Martina Marinčina z Toronta. Dalším ofenzivním esem má být Andrej Nestrašil .

Kreativní útočník a vynikající střelec, který má zkušenosti z NHL i ruské KHL, by nešel do neznámého prostředí. Na začátku sezony 2019/20 za Oceláře naskočil. Tehdy se marně pokoušel o návrat do zámoří. Hrával tam od roku 2008, v draftu 2009 si ho vybral Detroit jako 75. v pořadí, na farmě v Grand Rapids vyhrál v roce 2013 Calder Cup.

V elitní soutěži Nestrašil za Detroit a Carolinu odehrál 128 zápasů, připsal si 48 bodů (17+31). Výraznější posun mu zkomplikovalo těžké zranění z února 2016. Nazem Kadri z Toronta mu tehdy hitem u mantinelu pochroumal obratle, Nestrašilovi sezona skončila. V té další odehrál za Carolinu jen 19 zápasů (1+4) a přesunul se do ruského Nižněkamsku. Po dvou solidních sezonách v Rusku se zkoušel do zámoří vrátit. Neuspěl a kývnul na nabídku Třince.

„Doufal jsem, že by mi mohl vyjít kemp v NHL, ale nedostal jsem nabídku try outu, takže jsme s agentem začali řešit Evropu a Rusko,“ popisoval Andrej Nestrašil v září 2019. „Chtěl jsem hlavně co nejdříve hrát, protože herní praxe je pro hokejistu nejdůležitější. Nechtěl jsem sedět na gauči a čekat, jestli se něco objeví anebo ne. Do toho přišla nabídka z Třince. Super tým, který na jaře vyhrál extraligu, má krásné zázemí a jsem opravdu rád, že jsem tady.“

Reprezentační útočník dopředu avizoval, že v případě lukrativní nabídky by ještě rád vyrazil do zahraničí. Ta přišla bleskově. Za Třinec odehrál 2 zápasy (1+3) a dostal laso z Magnitogorsku. „Andrej je na extraligu nadstandardní hráč a on i my se nacházíme v období, kdy si můžeme vzájemně pomoct. Proto jsme se také gentlemansky dohodli, že pokud by obdržel nabídku z kategorie, která se neodmítá, nebudeme mu bránit,“ vysvětloval Jan Peterek, sportovní ředitel Třince.

Teď by se měla spolupráce obnovit. Oceláři hledají elitního střelce, který by byl schopný zacelit mezeru po Matěji Stránském, nejlepším střelci základní části (33 branek) a třetím z kanadského bodování play off (5+10). Nestrašil je podobný kalibr, stále elitní útočník. V minulé sezoně odehrál za Magnitogorsk 54 zápasů (11+12), dalších 12 v play off (2+2). Trenér Filip Pešán ho chtěl i na mistrovství světa, ale z toho se Nestrašil omluvil. Dlouho dopředu měl naplánovanou svatbu s americkou přítelkyní Sydney ve Spojených státech. Teď je připravený reprezentovat Oceláře.

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE