Dřina jako teambuilding, Pardubice a kopec bolesti: Teď už budou fakt nas...

Na jaře vypadly Pardubice ve čtvrtfinále extraligy s Mladou Boleslaví. Teď staví ještě silnější tým, který by měl útočit na vyšší mety. Aktuálně se tahle sestava potí na soustředění v Orlických horách. Deník Sport s týmem trávil půlden, kdy byly v plánu sprinty do kopce. Trenér Richard Král má pro svůj tým připravený i teambuldingové akce. Hráče vyveze na sjezdovku, ať si hrábnou na totální dno.

Do uší se zařízne rytmická hudba, která se line z chatky. Mladší hokejisté Pardubic mávají s úsměvem na fotografy, ještě netuší, co je čeká. Když se nadechnete a podíváte kolem sebe? Nádhera, klid, ticho, pokud se vypne muzika. Pohled do dálky uklidňuje, přejíždět očima hřebeny Orlických hor je fajn. Jen to má jeden háček, Dynamo nepřijelo meditovat ve stylu Pavla Karocha a představovat si, že jste skálou. Sem se přijelo dřít.

Pardubice se dál mění z otloukánka v jednoho z favoritů extraligy. Už v minulém ročníku prošly do čtvrtfinále play off, netýkalo se jich škvaření na dně. Teď ještě posílily. Dominik Frodl, Jan Košťálek, Robert Říčka, David Cienciala jsou největší esa, v Deštném nechyběla. Navíc klub by měl v příštích dnech dotahovat i podpisy Tomáše Zohorny , Lukáše Radila nebo Adama Musila, soupiska bude hodně nabitá. „Vy víte, že někdo ještě přijde? Já o nikom nevím,“ jen se usmíval trenér Richard Král.

Pochodoval s tabletem na kopci, k němuž doklusala jeho armáda. Pracovní úkol pro dopoledne? Intervalové výběhy nahoru a volně dolů. Pak odpočinek a zase. Král na obrazovce sledoval, jaký mají hráči tep.

Výsledky každého tréninku si pak s kolegy vždycky vyhodnotí v aplikaci na hotelu. Tady měl jen základní přehled, jestli mu někdo ve vedru nekolabuje, nebo případně, jestli někdo nemá víc hrábnout. „Nás měřili ještě tak, že vám trenér dal prst na krk, počítal deset sekund a vynásobil šesti,“ hned si vybavil soustředění, kterých se účastnil ještě jako hráč.

Po pár úsecích dostali hráči špatnou zprávu. Desetkrát nahoru, trať se zhruba dvakrát prodlužuje. A na krev! „Hoši, moc se tady nepleťte. Teď už budou fakt nasraný. Nenávist se bude kumulovat,“ s úsměvem odháněl jeden z asistentů fotografy z místa doběhu.

Mezitím kondiční kouč Petr Mocek hokejistům pod kopcem vykládal plán, co je čeká: „Tohle si dáte ještě desetkrát. No a pak uvidíme, v jakém budete stavu.“ Z klubka se hned ozvalo: „To ti řeknu už teď naprosto přesně, v jakém budu stavu.“

Žbrblání k tomu patří

Na kopci jste měli výhled na sjezdovky, slyšeli jste, jak ovcím cinkají zvonky, občas k vám dolehlo i jejich sametové „bééé“. Louka připomínala pestrý koberec hrající všemi barvami, jaké si v přírodě dovedete představit. Ale pohled hráče v tu chvíli: Sjezdovky fakt ne, zvonky neslyším, ovce nevidím, louku nevnímám. Teď je tady kopec bolesti. Kdybyste někomu řekli, jak je na místě krásně, koledovali byste si o ránu pěstí.

Trenér Král všechno v klidu pozoroval, hlídal, jak kdo pracuje. „Vždycky jsme na trenéra nadávali. Při takovémhle tréninku je to normální, když si hráč zažbrblá, ať si zažbrblá. To tam patří. Kdyby nikdo nenadával, asi pracujete málo,“ pronesl.

Masér se pak při jedné pauze starostlivě vyptával brankáře Dominika Frodla: „Vodu máš?“ Odpověď byla hodně pohotová: „Jo, vodu mám. Nohy nemám.“

Minulý týden byl tým na ledě, teď se potí v Orlických horách. Pak dostane volno a sejde se už kompletní i se všemi novými hráči v hale. Vidíte, že soustředění nemá jen za cíl makat a testovat, jak na tom hokejisté jsou. Je to i teambuilding. „Ano, je to něco napůl,“ přiznává Král. „Bereme to tak, že chceme i poznat kluky podle toho, jaký mají morál. Určitě se podíváme i na sjezdovku a máme v plánu i půldenní túru,“ představil kouč další program.

Hotovo. Konečně odpracováno, dopolední fáze je komplet. Už jenom protáhnout, na oběd a zregenerovat na odpolední fázi. „Od třetí série jsem si představoval, jak skáču do bazénu s ledovou vodou,“ vydechl David Cienciala.

V kopci jste viděli vyrýsované atlety, žádná těžkotonážní monstra, která mají problém s koordinací. „Jasně, tady vidíte, jak se trendy mění, jak jde hokej jinam. Dřív byli i v NHL hráči obrovští. Teď mají povoleno jen nějakých 10 procent tuku v těle, jinak už mají moc. Když dřív zvedali hokejisti 150 kilo na benč, byli to korby, dnes už by hokej asi ale nedali. Máte silné nohy, břicho, ale už po vás dnes nikdo nevyžaduje obrovská ramena,“ vypočítával Král.

Byl spokojený, jak parta se zkušenými borci typu Jana Koláře nebo Jakuba Nakládala i mladíky Filipem Kofferem a spol. trénink odpracovala. Navíc všechno se obešlo bez průtrže mračen. Ty tým spláchnou až v dalších dnech, do teambuildingové dřiny vlastně zapadnou.

Jak by mohla vypadat sestava Pardubic Frodl

(Klouček) Nakládal, Mikuš

Košťálek, Kolář

Robertson, Zdráhal

Vála Camara, T. Zohorna*, Kousal

Radil*, A. Musil*, Blümel

Cienciala, Poulíček, Říčka

Hecl, Roman, Paulovič * jsou v jednání, nebo je klub ještě oficiálně nepředstavil

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE