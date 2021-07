Brabenec oprašuje kariéru, v Kometě B chce posouvat mladé. Co slyšel doma?

Už tři roky nehraje. Teď zase začne. V pětačtyřiceti letech. Útočník Kamil Brabenec má být hlavní tváří nově založené Komety B, spolu s dalšími matadory Kováčikem, Malcem a Moskalem. Ve druhé lize budou za hvězdy a atrakci zároveň. „Chci pomoct mladým, ne zviditelnit sám sebe. To by byl nesmysl,“ líčí v rozhovoru pro Sport.

S nápadem, aby pomohl rezervě Komety plné mladíků, ho oslovil švagr a majitel klubu Libor Zábranský. První myšlenka Kamila Brabence? „Nejdu do toho, nebudu hazardovat se zdravím,“ přiblížil svou reakci. Nakonec se nechal zlomit, všichni členové rodiny ho opět chtějí vidět na ledě. A také fanoušci, pro které je druhá liga s brněnskými legendami a extraligovými šampiony novým hitem.

Bylo těžké získat vás pro myšlenku Komety B?

„Jak se to vezme…Nějaký pátek jsem už nehrál. Chuť jsem pořád měl, ale tělo není jako dřív. Má to dvě roviny. Chcete, ale máte svůj věk. Nebylo to ve stylu: Jupíí, budu zase hrát hokej! Takhle to nefunguje.“ (úsměv)

Co vás tedy přesvědčilo?

„Bavili jsme se o tom s Liborem (Zábranským). Vysvětlil mi, jakým směrem se to má ubírat, že chce pomoct mladým a posunout je kousek dál. Tohle je ta vize, ne zviditelnit sám sebe. To by byl nesmysl. Já jsem se nikam nehlásil. Loni jsem trénoval osmáky s Honzou Konečným, který teď povede béčko. Když mi o tom říkal, bral jsem to jako srandu. Pak s tím oficiálně přišel Libor. Řekl, že je rozhodnutí na mně. S Konym jsme se o tom znovu pobavili a domluvili se, že to zkusíme.“

Máte obavy, jak vám to půjde?

„Skončil jsem před třemi lety. Sice jsem neseděl na zadku, ale když trénujete denně, je to něco jiného. Herní praxe nezmizí, jde o fyzičku.