Mazanec po premiéře: Nechte někoho vystřelit. Spoluhráče si pochvaluje

„Tři střely, dva góly. Nejhorší začátek, jaký může být,“ komentoval premiéru, v níž Oceláři na půdě prvoligového Havířova prohráli 2:3 po nájezdech. „Když je nějaká střela, tak gólovka. Není toho moc, ale všechno smrdí gólem. Asi se budu muset s klukama domluvit, aby taky občas na mě nechali někoho vystřelit. Abych tam nezmrznul. Nebo musíme dávat opravdu hodně gólů.“

Rodák z Písku přichází z hradeckého Mountfieldu HK, v extralize už pomohl k mistrovskému titulu Plzni (2013). V NHL si připsal 31 startů za Nashville (2013 - 2017), byl členem organizací New York Rangers a Vancouver. Takřka tři desítky zápasů si připsal i v KHL se Slovanem Bratislava.

V Třinci vytvoří Mazanec tandem s Ondřejem Kacetlem, kometou uplynulého play off. Premiérový přípravný duel v Havířově odchytal celý. Včetně prodloužení a nájezdů. „Na první zápas nové sezony se nedá extra připravit, jsme týden na ledě, led je, jaký je, ale podmínky jsou pro všechny stejné,“ popisoval premiéru. „Tři střely, dva góly. Nejhorší začátek, jaký může být. Je to příprava, rychle se to musí hodit za hlavu, důležité jsou jiné věci. Musím si jako gólman znovu najít odhad, jak brankoviště, tak kde mám tyčky. Postupně jsem se z toho vyhrabal, kluci mi pomohli a zabojovali jsme až do konce.“

Hned ze startu Mazanec poznal styl, jaký může oba třinecké gólmany čekat i v extralize. Oceláři většinu soupeřů melou, mají puk na svých hokejkách, brankáři se do velkého zápřahu nedostanou. Když přijde soupeřova šance, tak velká. „V první třetině na mě šly snad jen čtyři střely celkem,“ pokrčil Mazanec rameny. „Musím najít cestu, jak se udržet v zápase a být na takové věci připravený, abych podržel mančaft.“

Mazanec v extralize (chytal za Plzeň a Mountfiled HK) zápasů 173 výhry/prohry 90/77 průměr 2,40 úspěšnost zákroků 91,61 % nuly 13 asistence 5

Žádný z gólmanů nemá tohle rád. Radši je pod palbou, aby se dostal do tempa. Jak se na to připravit? „Nevím, zamyslíme se nad tím s trenérem brankářů (Jaroslavem Kamešem),“ říká Mazanec. „Několik gólmanů už na tyhle situace připravil a určitě ví, jak na to. Pobavíme se o tom, jistě má schované v rukávu metody, které mi poradí.“ Faktem je, že s podobnou situací Mazanec počítal. „Ale doufal jsem, že si aspoň od modré něco chytím,“ pousmál se. „Ale nebylo to tam, vždycky jen dva na jednoho nebo dorážky, prostě se s tím musím srovnat, nemůžu se na nic vymlouvat. Je to, jak to je, musím pomoct týmu.“

Klíčová pochopitelně bude komunikace s novými parťáky, především beky. „Taky,“ přitakal gólman. „Havířovští mi všechno házeli na betony, a když to bek náhodou nestihl dobruslit, dávali góly do prázdné. Musím si pokrýt první střelu a bek mi musí pomoct s dorážkou.“

Z nového týmu i prostředí má ovšem Marek Mazanec jenom pozitivní dojmy. „Mančaft je plný profesionálů, je úžasné koukat na to, jak všechno funguje,“ pochvaluje si. „Kluci na ledě mají ohromnou kvalitu. Bylo to jednoznačně vidět i teď, jenom nám na tomhle brambořišti nelepily puky, netrefovali jsme prázdné brány, to se stane. Kvalita je tady obrovská, mám z toho dobrý pocit.“

Kdo všechno Třinec posílil a kdo odešel? Přečtěte si v PŘEHLEDU PŘESTUPŮ: