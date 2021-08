Kouč Komety po zničení Třince: Magee se nám líbí, Svozil chce za moře

Tahle výhra zahřeje. Kometa rozsekala v přípravě mistrovský Třinec 7:0 a trenér Jiří Kalous musel chválit. „Chtěli jsme hlavně vidět transfer věcí z tréninku do zápasu. Pár věcí se nám povedlo a z toho máme dobrý pocit,“ prohlásil kouč v rozhovoru pro isport.cz. Další novinky z klubu? Test kanadského útočníka Brandona Mageeho směřuje k podpisu kontraktu, mladý obránce Stanislav Svozil půjde po draftu zkusit štěstí za moře a Peter Mueller naskočí do zápasu poprvé příští týden. To samé čeká Michala Krištofa, který byl nemocný.

Jak vážně se dá brát zničení Třince 7:0?

„Rozhodně bych ten výsledek nepřeceňoval. Třinec nebyl kompletní. Spousta kluků od nich hrála první zápas, takže nebyli rozehraní. I tak ukázal soupeř, že je kvalitní. Opět bude šlapat po obhajobě titulu. A my mu to budeme samozřejmě chtít znepříjemnit. Je samozřejmě příjemné, když vyhrajete, ale my jsme ani tak nekoukali na výsledek. Chtěli jsme hlavně vidět transfer věcí z tréninku do zápasu. Pár věcí se nám povedlo a z toho máme dobrý pocit. Tímto směrem chceme jít. Bylo hrozně příjemné, že už byli na stadionu fanoušci.“

Navíc skvěle zachytal brankář Matej Tomek, co?

„Maťo vypadal v bráně výborně. I Lukáš Klimeš podal předtím ve Znojmě velmi dobrý výkon. Je jenom dobře, že se nám ukazují gólmani v tomto světle.“

Zůstane v týmu testovaný Kanaďan Brandon Magee?

„Je brzy, nechci teď dělat finální rozhodnutí. Ale jeví se velice dobře. Pracuje výborně a prosazuje se i v utkáních. Líbí se nám, jak si říká o pozici na týmu. Směřuje to pozitivně. Má dobře našlápnuto. Žádný deadline nemáme. Chceme si ho pořádně prověřit.“

Je to pouze hráč do „checking line“?

„Neřekl bych. Je vidět, že umí dávat góly. Má výbornou střelu. Do koncepce nám zapadá.“

V útoku máte tři hráče ze zámoří. Je možné, že by Mueller, Mallet a Magee někdy nastoupili spolu?

„Samozřejmě, že mě to napadlo. Megee by mohl hrát těm dvěma centra. Ale nechci rozhazovat první lajnu, to by byl asi nesmysl. Funguje výborně.“

Už je jisté, že obránce Stanislav Svozil odchází po draftu do Ameriky?

„Ale Standa to chce za mořem určitě zkusit. Je dobře, že na to má svůj názor a chce si jít za svým. Každopádně sem má dveře otevřené. Teď probíhají jednání, jaké s ním bude mít klub (Columbus) záměry. Zatím s námi normálně trénuje. Do zápasů s ním nepočítáme. Nechceme riskovat jeho zranění.“

Proč se dosud neobjevil v utkání útočník Michal Krištof, velká posila z Oulu?

„Měl hrát, ale postihla ho docela těžká nevolnost. Podstoupil vyšetření a je v pořádku. Od pondělí by se měl zapojit do plného tréninku.“

Ještě řešíte příchod elitního obránce?

„Ten bek, se kterým jsme jednali, nepřijde. Je to dál otevřené. Na druhou stranu, tím se otevírá prostor pro další mladé hráče.“

HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Branky: 17. Magee, 19. P. Holík, 26. Haščák, 26. Kollár, 39. L. Horký, 43. Zaťovič, 50. Kusko.

