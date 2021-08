Dynamo nasázelo Spartě bůra! Duel v poděbradském mrazáku ovládlo

Jeden zápas ročně tu Sparta odehraje každé prázdniny. V Poděbradech totiž sídlí hlavní partner klubu společnost Louda Auto. Pražané do města vzdáleného padesát kilometrů od metropole vyrazili už počtvrté. A potřetí tu prohráli. Tentokrát je předčily Pardubice.

Byť do utkání vstoupili jednoznačně lépe rudí, branky střílelo Dynamo. Konečný výsledek? Jasný – 5:2 pro Východočechy. Pětistovka fanoušků se ale hokejem bavila, k vidění byl zápas v solidním tempu. Hokejová podívaná byla tak jedinou věcí, která mohla příznivce sledující duel v poděbradském mrazáku zahřát.

„Na to, jaký je výsledek, nebyl zápas zase až tak špatný. Měli jsme do utkání výborný vstup, vytvořili jsme si spoustu šancí. Bohužel se nám je zatím v celé přípravě nedaří proměňovat, na góly se strašně nadřeme. Chybí nám klid, možná trochu rozehranost. Pořád jsme teprve v půlce srpna. Mezery ale vidíme, máme na čem pracovat. Musíme hlavně přitvrdit v předbrankovém prostoru na obou koncích ledu, my obránci musíme víc doplňovat útok,“ říkal po zápase bek Sparty David Němeček.

Sám se o jeden gól postaral, když si ve 38. minutě vybruslil na osu kluziště a trefil horní roh branky jinak báječně chytajícího Dominika Frodla. Trefou Němeček snižoval na 2:3, ve třetí třetině ale úřadovalo Dynamo a dvěma brankami uzmulo v přípravě další výhru, už čtvrtou z pěti odehraných duelů. „Měl jsem spoustu prostoru, kluci mi dobře podrželi pardubické hráče. Viděl jsem tam skulinku, vystřelil jsem a byl jsem až překvapený, jak hezky to tam zapadlo,“ popsal Němeček.

Ve hře Sparty jsou stále patrná okna. Jedním z důvodů může být i to, že se tým stále sehrává. Do nového ročníku půjdou Pražané se zpola novým kádrem. „Určitě to tím bude taky. Změn bylo dost. Takhle to je ale v létě vždycky. Byla dlouhá pauza, nehrálo se. Teď se to začíná rozjíždět. Je dobře, že zápasy už teď půjdou rychle za sebou. O to líp se do toho dostaneme,“ doufá čahoun v obraně posledních vítězů základní části.

Kdy naposledy hrál Němeček v takové zimě, jaká byla v úterý na zimáku v Poděbradech? „Každý rok v Olomouci a ve Zlíně, tam je to snad ještě horší. Nic nového,“ rozesmál se. „Zimní měsíce v Olomouci jsou ale fakt lahůdka, těm se jen tak něco nevyrovná. V porovnání s tím bylo teď tady ještě teplíčko.“

Krásnou scénu viděli diváci o první přestávce, kdy na led vyjeli v exhibičním zápase na jednu branku sledgehokejisti českého národního mužstva. Sparta i Pardubice zůstaly během jejich několikaminutového utkání na střídačkách a ve stoje aplaudovaly svým kolegům na sáňkách. „Je to obdivuhodné, neuvěřitelné, co na tom ti kluci dovedou. Byl jsem nadšený, když jsem je viděl, co dokážou. Odrážet se, míchat s pukem, střílet. Fakt klobouk dolů před nima,“ dodal Němeček.

Vítěze z Pardubic ve čtvrtek čeká utkání s Libercem, příští týden pak odcestují na turnaj do Švýcarska. „Docházíme do bodu, kdy už se snažíme hledat dvojice nebo trojice, které by spolu potencionálně mohly začít hrát extraligu. Aby ti hráči byli spolu, zkoušeli si přesilovku a aby se nám tam už dvojice, trojice vykrystalizovaly. To samé obranné dvojice,“ říkal asistent trenéra Dynama David Havíř.

