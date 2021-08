Říčka: Konec ve Spartě? Chtěl jsem větší roli. Kamarádi ho trefovali

Během čtyř let odehrál v dresu Sparty 167 zápasů, posbíral v nich 84 bodů. Většinu času ale strávil Robert Říčka ve třetí formaci, prostoru nedostával tolik. „To byl hlavní důvod, proč jsem se rozhodl pro změnu,“ přiznává zkušený 32letý forvard. V úterý pomohl Pardubicím porazit svého nedávného zaměstnavatele. Ve formaci s Ondřejem Romanem a Davidem Ciencialou jim to klapalo náramně.

Jak jste si užil zápas proti svým bývalým spoluhráčům?

„Moc! Bavilo mě to, bylo příjemné zase vidět po čase kluky. Jsem rád, že jsme vyhráli, uvidíme, jak nám to proti nim půjde v sezoně.“

Bylo to hodně speciální?

„Tím, že šlo jen o přípravu, která se navíc hrála na neutrálním hřišti, tak jsem to tolik neprožíval. Samozřejmě třeba v soubojích ale přesně víte, kdo má kde jaké silné nebo slabé stránky. V tom je to zajímavé, snažil jsem se toho využít.“

Jednou vás trefil Jan Buchtele, podruhé po vás štěkal Miroslav Forman.

„A přitom s nimi mám fakt vřelý vztah! (směje se) Jsme kamarádi. S Mírou jsme se chtěli spojit během dne, ale nedovolali jsme se. Já mu volal jednou, on mně dvakrát. Když se ale vejde na led, všechno se maže. A zrovna Formič je hráč, který si rád zaštěká na kohokoli, takže jsem to od něj i trochu čekal.“

Jak budete vzpomínat na čtyři roky, které jste v rudém dresu strávil?

„Pozitivně, ale jako první mi do hlavy naskočí smutek z toho, že jsme za tu dobu neudělali žádný větší úspěch. Zvlášť poslední dvě sezony jsme měli výborný tým, takže to mě mrzí. Moc jsem chtěl se Spartou vyhrát titul, nepovedlo se. Jinak to ale byla super zkušenost, být čtyři roky v takovém klubu, je paráda, vážím si toho. Teď se ale těším na novou výzvu v novém prostředí, ambice tu máme taky.“

Vnímáte po podobně jako Lukáš Pech, který mluvil o pachuti a naštvání, že mise ve Spartě neměla zlatou tečku?

„Dá se to tak říct. Do Sparty jsem šel ze Zlína, kde už ty cíle nebyly takové. To byl důvod mého odchodu do Prahy, chtěl jsem vítězit. Štve mě, že se to nepodařilo.“

Proč jste vůbec zvolil odchod? Sparta už o vás neměla zájem?

„Nějaký zájem tam byl, ale já jsem během play off, když jsem byl zraněný, dostal nabídku z Pardubic. Přemýšlel jsem o tom. Říkal jsem si, že bych chtěl nějakou lepší roli, než jsem měl ve Spartě. Zároveň jsem ale nechtěl jít do týmu, který by nemířil na nejvyšší mety. Dynamo mi dávalo smysl po všech stránkách, je to pro mě nový impulz.“