Nová aréna v Brně? MS padlo, stavět se bude. Kometa ji chce provozovat

Rozhodnutí o tom, zda se budou hrát zápasy mistrovství světa 2024 v Česku, muselo padnout už nyní. Nelze čekat, jak rychle poběží stavba brněnské arény. To aktuálně neví nikdo. „Nějaké zpoždění je jasné, covid má logicky vliv na všechno,“ upozorňuje Libor Zábranský. Takže definitivně platí „bezpečná“ varianta s Prahou a Ostravou.

Ačkoliv si v Brně vroucně přáli, aby se jedna ze skupin uskutečnila v nablýskané hale na Výstavišti, výrazné zklamání prý Zábranský necítí. Hlavní pro něj je, aby se aréna pro více než třináct tisíc lidí (na hokej bude ponížena), kde najde extraligová Kometa nový domov, vybudovala. Všechny kroky k tomu směřují, i když komplikace přicházejí.

Investorem je město. Stavební i územní rozhodnutí je vydáno. „Věřím, že v dubnu se začne stavět,“ přeje si boss. „Směřujeme k tomu, ale procesů v rámci veřejné zakázky je ještě hodně. Hodně odborníků navíc říká, že přijde další vlna pandemie. Nikdo neví, co bude teď ani v říjnu. Všichni jsme v napjatém očekávání,“ dodává.

Počítá se s tím, že největší investiční záměr města přijde celkově na zhruba 2,7 miliardy korun. Kvůli stavbě vznikla společnost Brno Arena, a. s. Poslední novinkou je, že Českomoravská záruční a rozvojová banka schválila úvěrový příslib ve výši jedné miliardy se splatností 25 let od prvního čerpání a možností odložit splátky až o čtyři roky.

Tahle skutečnost pohnula běh věcí zase o kus dopředu. „Multifunkční aréna tak nebude projektem, jenž existuje pouze ve vizualizacích, maketách a v dokumentaci na stavebním úřadu. Úspěšnou žádostí o úvěr jsme udělali významný krok k reálné stavbě,“ sdělila primátorka Markéta Vaňková, která celý projekt podporuje. Nejen kvůli hokeji.

Hala by se měla stát stěžejním kulturně-sportovním centrem druhého největšího města Česka. V Brně o ní se Zábranským rokoval i premiér Andrej Babiš. „Opakovaně jsme deklarovali, že se rozvoj nesmí ani v této nelehké době po pandemii covidu zastavit. Dál musí běžet všechny naplánované a důležité investiční akce,“ zdůraznila Vaňková.

Financování už se rýsuje. Minimálně 200 miliony přispěje Jihomoravský kraj a na příští týden je svoláno mimořádné představenstvo radnice, kde se bude schvalovat žádost o dotaci z NSA ve výši 300 milionů korun. Další finance je možné získat z Národního rozvojového fondu.

Pokud by Kometa, která sestavila tým devíti expertů, neuspěla ve výběrovém řízení na provozovatele haly, nic moc by se podle Zábranského nestalo. „Byla by to věc dalších jednání a podmínek, za jakých by tam hrála. Od začátku je jasně deklarované, že to není aréna pro Kometu. Což plně respektujeme,“ shrnul. Logicky by však bylo pro hokejový klub mnohem pohodlnější, kdyby měl nad halou přímý dohled. V DRFG Areně, kde působí nyní, by zůstal nově založený B-tým. Ten má za úkol v horizontu tří let postoupit ze druhé ligy do Chance ligy.

13 300

Takovou kapacitu má mít nová multifunkční hala v Brně na Výstavišti. Stavět by se měla začít příští rok na jaře.

