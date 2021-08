Vítkovice? Super parta, těší brankáře Stezku po triumfu v Letních hrách

Připravit se na extraligovou sezonu, najít ideální místo a prostor pro posily, vyladit herní systémy. To byly Letní hokejové hry pro Pardubice, Vítkovice a Olomouc. „Je fajn něco vyhrát, ale pro nás je fakt důležité se na ligové zápasy dobře připravit, takticky je zvládat,“ komentoval čtyřiadvacetiletý brankář Aleš Stezka. „Ať je to jakýkoliv přípravný zápas, pořád musíme makat na 110 procent a pracovat. Protože sezona bude náročná.“

Sám vnímá přípravu jako ideální šanci si znovu zvyknout na extraligové tempo. Bývalý mládežnický reprezentant, který má doma stříbro z Hlinkova memoriálu 2014, na draftu 2015 si ho vybrala Minnesota (111.) a v zámořské USHL vyhrál v roce 2017 Clark Cup s Chicagem Steel, už si extraligu zahrál. Epizodně za Liberec a Chomutov. Ve vítkovickém dresu by chtěl přidat další zápasy. V tandemu s Danielem Dolejšem.

„Já to měl po Clark Cupu dané, moc jiných možností, než se vrátit domů, jsem neměl,“ popisoval, proč se v roce 2017 vracel ze zámoří. „Když kluci vyhrají v USHL titul a mají kariéru dobře rozjetou, většinou chodí na univerzitu. Pak nahoru. Jenže já už měl profesionální kontrakt a do univerzitní ligy už jsem nemohl. Taková jsou pravidla. Zájem byl, pár univerzit se ozvalo, ale kvůli tomuhle jsme to museli odmítnout.“

Ani od Minnesoty pozvánku do kempu nedostal, tak se rozhodl pro návrat do Čech. Liberec před sezonou 2017/18 hledal po odchodu Jána Lašáka brankáře pro budoucnost. „Jánkovu pozici přebíral Roman Will, já tam šel s tím, abych se porval o prostor, o co nejvíc zápasů. Abych se třeba do budoucna prosadil. Jenže se mi zrovna tahle sezona vůbec nevydařila. Příprava byla slušná, ale odchytal jsem jenom jeden a půl zápasu, ligu chytal Roman a pak ještě přišel Jaro Janus.“

Díru do světa pak Stezka neudělal ani v Chomutově (2018/19), klub se potýkal s ekonomickými problémy. Až dvě kompletní sezony v prvoligovém Havířově mu pomohly. Po minulém ročníku si ho vybraly Vítkovice jako náhradu za Miroslava Svobodu, který odešel do Plzně. „Jsem moc vděčný za šanci, kterou mi Vítkovice daly,“ těší ho. „Budu se snažit důvěru splatit, abych pomohl týmu. S Dolíkem (Dolejšem) máme dobrou chemii. Nebudeme přehrávat soupeře šesti sedmi góly, ale týmovostí. Tu jsme ukázali i v Třinci, kde jsme prohráli po nájezdech (1:2 sn). Tohle utužuje tým, partu. Právě takové zápasy. Důležitá věc před sezonou.“

V novém klubu je spokojený. Nechce říkat, že maximálně. „Protože vždycky je co zlepšovat, ale jsem nadšený z kluků. Je tu super parta, realizační tým, trenéři, všechno funguje super. Snad se nám sezona povede a uděláme výsledek.“

S Dolejšem se v přípravě pravidelně střídají. Podobné to podle všeho bude i v sezoně. „V dnešní době už ani v týmech moc jedničky nejsou. Kdo chytá líp, chytá. S Dolíkem to není žádné nezdravé soupeření, je to supr kluk. Navzájem se podpoříme, chceme týmu pomoct. Za to jsem moc rád. Doufám, že to tak bude šlapat i v sezoně,“ dodal Aleš Stezka.

VÍTKOVICE V PŘÍPRAVĚ

doma: Pardubice 0:4, Zlín 3:2p, Olomouc 2:1

venku: Šumperk 5:4, Pardubice 4:2, Olomouc 4:2, Třinec 1:2sn