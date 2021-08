Modrý o Motoru: Řím taky nepostavili přes noc. Gulašovi musíme pomoct

Na jihu Čech jsou natěšení na hokejové žrádlo jako málokde. Velké transfery, mezi nimiž ční návrat Milana Gulaše , má zdejší komunitě přinést sladké časy. Dlouho nepoznanou euforii a pýchu. I Jaroslav Modrý na bombarďáka spoléhá, byť tuší, že nic se neurodí samo. „Milan toho má na talíři hodně. Přišel domů, bude to pro něj komplikovanější, náročnější situace, než jakou míval v Plzni,“ říká kouč, jenž za štací přicestoval z Kalifornie.

Jak jste se zabydlel na jihu Čech?

„Jo, už jsem tu zase zdomácněl. Pocházím odtud, mám tu rodinu, je fajn být zase zpátky.“

Nic vás nezaskočilo?

„A víte, že ani ne? Plno míst tu znám, věděl jsem zhruba, do čeho jdu. Prvořadé je co nejlépe se sžít s hokejovým prostředím. Na nějaké cestování a ostatní věci stejně nemáte čas. Ale jak říkám, je milé být zpět. Bydlím na Hluboké, kde je krásné, příjemné prostředí. Občas sednu na kolo, projedu se. Všude okolo jsou hezká místa.“

Na rodnou hroudu jste se vrátil ze západu USA. Je to obrovský skok? I kulturní a sociální?

„Jiné to je. Velikost obou zemí je úplně jiná, možnosti jakbysmet. Ale to by asi bylo na dlouhé povídání. Pro mě je důležité budovat kulturu klubu, být toho součástí a hlavně se stát dobrým příkladem pro své hráče, pro všechny ostatní. Chceme se všichni posouvat dál, dnes a denně.“

Kdy se k vám do Čech vydá paní?

„Akorát předává naše děti do škol, na univerzity. Trochu jim v tom pomáhá. Dorazí později.“

Stýská se vám?

„Stýská, nestýská... Vybral jsem si práci, tak ji dělám. Baví mě, to je zásadní. Děti odrostly, jsou starší, startují svůj život mezi dospělými. Strávili jsme s nimi spoustu času, je načase, aby se dostaly někam dál. Nemůžeme je tahat pořád za ruku. Musí si hledat a najít svoji cestu.“

Máme dva týdny před ostrým startem extraligové sezony. Běží ve vašem týmu všechno, jak má, anebo byste v tuhle chvíli chtěl být s mužstvem dál?

„Děláme na tom, abychom se zlepšovali každý den. Čas ukáže, nakolik jsme připravení. Čeká nás těžká sezona. Tým je nějak postavený, skládáme si ho podle vlastního uvážení, což je docela fajn proces.