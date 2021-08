Přípravný duel v Liberci se nedohrál. Vary si poradily s Bratislavou

Jen necelých 30 minut odehráli hráči Liberce a Hradce Králové, následně byl jejich souboj za stavu 3:0 pro Bílé Tygry předčasně ukončen kvůli poškozené ledové ploše, kterou Severočeši nedokázali opravit. Východočeši tak nenavázali na předešlých šest výher v přípravě.

"Samozřejmě nás mrzí, že se zápas musel ukončit. Když jsem ale viděl tu díru, která byla obrovská, bylo jasné, že by to pro hráče bylo velmi nebezpečné, na čemž jsem se shodl jak s rozhodčími, tak s trenérem soupeře. Jiné řešení tedy podle mě neexistovalo," uvedl trenér Liberce Patrik Augusta na klubovém webu. "Jinak si myslím, že jsme viděli kvalitní utkání, mělo to tempo. Líbila se mi naše krátká a intenzivní střídání, takže z tohoto pohledu hodnotím naši hru kladně," dodal k zápasu.

Hokejisté Karlových Varů porazili v přípravě na nadcházející ročník extraligy tým Bratislava Capitals 5:2 a připsali si pátou výhru v sedmém zápase. Dvěma góly se na úspěchu s účastníkem mezinárodní ligy ICEHL podílel útočník Martin Kohout.

Již sedmou porážku v přípravě si připsala Olomouc, která prohrála v Brně 1:2. Kometa naopak vyhrála počtvrté za sebou, Hanáky porazila podruhé. Ve čtvrtek vyhrála v Olomouci po samostatných nájezdech.

Druhou výhru, první nad extraligovým soupeřem, vybojoval Zlín, který porazil Vítkovice 4:1. Hosté sice zásluhou Marka Kaluse vedli, ale poté se prosazovali jen domácí.