Posila z dovolené v Chorvatsku. Jak Magee napodruhé přišel do Komety

Tento přestup se zrodil v červenci na dovolené v Chorvatsku, kde relaxoval majitel Komety Libor Zábranský. Když se přes Norma Lacomba, bývalého kondičního kouče brněnského týmu, dozvěděl, že Brandonu Mageemu krachlo pokračování v čínském Kunlunu (KHL) a shání nové angažmá, zavolal mu.

Číslo měl pořád stejné jako před lety. Hodinu si poklábosili a od moře poslal útočníkovi návrh kontraktu.

Zněl na rok s opcí. Jeho podpis přišel záhy, ještě před příletem rodáka z Edmontonu do Česka. „Byla by manažerská hloupost, kdybych ho neměl podepsaného rovnou. Samozřejmě s tím, že můžeme od kontraktu odstoupit,“ vysvětlil Zábranský. Kdyby byl dál ve funkci trenéra, starého známého by nejspíš vzal hned. Věděl, co je za hráče. Už dřív se mu líbil.

Jenže na střídačce Komety aktuálně stojí Jiří Kalous a boss nemínil přivést posilu bez jeho posvěcení. Proto dal Mageemu podmínku, že musí projít herní prověrkou. Kanaďan souhlasil a v přípravě si smlouvu bez problémů obhájil. V sedmi zápasech zapsal čtyři body (2+2), získal pevné místo v lajně s Danielem Rákosem a krajanem Alexandrem Malletem.

Tohle trio Kalous netrhal.

Jasná indicie, že spolu začnou i ve středu v Karlových Varech. „Směřuje to k tomu,“ potvrdil trenér, podle něhož nejde o klasickou checking line. Ve trojici důrazných forvardů vidí větší potenciál než bránit, rozvěšovat protivníky na mantinel a zarývat se jim pod kůži provokacemi. „Je to útok, který může dávat branky, rozhodovat zápasy. Ti kluci jsou šikovní. Určitě bych je nenazýval checking line,“ podotkl Kalous.

„Každý z nás hraje odlišným stylem. Poznáváme se, sehráváme. Čím víc se sblížíme, tím víc můžeme dávat gólů,“ připojil Magee.

4 Tolik hráčů ze zámoří má v kádru Kometa. Kromě Brandona Mageeho ještě obránce Rhetta Hollanda a další útočníky Petera Muellera s Alexandrem Malletem.

Kanadský pořízek si nechal našít na dres číslo 28 a věří, že týmu pomůže k úspěchům. Góly, asistencemi a třeba i hity. Tvrdých soubojů se neštítí, navzdory subtilní postavě (175 cm). Svaly má pevné, kilogramů dost na to, aby se postavil komukoliv. V generálce na extraligu si klidně vyskakoval na dvoumetrového obránce Jakuba Ference ze Zlína.

Je Kanaďan, sebevědomí má v krvi. „Můžu hrát na jakékoliv pozici, všechny herní situace,“ prohlásil.

Při prvním pobytu v Brně se Magee necítil komfortně. V necelých dvaceti letech vnímal velkou komunikační bariéru, moc hráčů v mužstvu nemluvilo anglicky. Na stejný problém narážel ve městě. „Cítil jsem se osamělý, bylo to pro mě složité,“ vrátil se v čase. „Od té doby se hodně změnilo, i technologie. Dneska má člověk jednodušší přístup k jídlu, lépe se dorozumí. Je to mnohem lepší. Většina kluků v kabině angličtinu ovládá. Když mluví kouč česky, zeptám se spoluhráče vedle, o čem je řeč,“ pochvaloval si současnost.

Tuhle sezonu bere jako osobní restart. V té předchozí, zásadně ovlivněné pandemií covidu, odehrál jen šest zápasů (0+1) za Rapid City Rush v nižší zámořské soutěži ECHL. „Loňský rok byl pro mě mentálně dost složitý. Vážím si toho, že mi Kometa dala šanci. Je tu velmi dobrý tým, od kterého se čeká, že bude vítězit. Těším se, co se letos stane,“ pousmál se Magee.

BRANDON MAGEE Narozen: 23. ledna 1994 (27 let) v Edmontonu (Kanada) Výška/váha: 175 cm/86 kg Pozice: útočník Klub: Kometa Brno Kariéra: Chilliwack/WHL (2010-11), Victoria/WHL (2011-15), Idaho/ECHL (2015), South Carolina/ECHL (2016), Lacombe/ChHL (2016-17), University of Alberta (2017-19), Kunlun/KHL (2019-20), Peking/VHL (2019-20), Rapid City/ECHL (2021).

