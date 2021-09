„Nová“ extraliga: 15 týmů, přímý sestup, vrací se baráž. A co televize?

Nová sezona Tipsport extraligy startuje už ve středu 8. září. Přinese řadu důležitých novinek: vrací se přímý sestup i baráž, poprvé v historii navíc bude českou nejvyšší soutěž hrát 15 týmů. Mistra poznáme nejpozději 30. dubna, kdy je na programu případný sedmý zápas finále play off.

Tipsport extraliga 2021/22 začíná prvním zápasem už ve středu 8. září. V televizní předehrávce 1. kola se v Karlových Varech představí Kometa Brno. Dalších šest utkání úvodního kola nové sezony se odehraje v pátek.

Program sezony

Jelikož se kvůli koronavirovým omezením v minulém ročníku nesestupovalo, poprvé v historii bude Tipsport extraligu hrát 15 týmů. Jediným nováčkem je Kladno, vítěz Chance ligy. Lichý počet účastníků značí, že v každém kole bude mít jeden tým volno. V základní části je na programu hned 60 kol, každý tým nicméně odehraje 56 zápasů, tedy o čtyři víc než doposud.

Play off, baráž, sestup

Do play off postoupí 12 týmů, tedy stejně jako v minulém ročníku. Přímo do čtvrtfinále postoupí týmy na 1. až 4. místě. Celky na 5. až 12. místě čeká předkolo na tři vítězné zápasy. Čtvrtfinále, semifinále a finále se hrají tradičně na čtyři vítězné.

Po roce se vrací znovu přímý sestup, který v sezoně 2019/20 zažilo Kladno. Sešup o patro níž čeká tým, který v základní části obsadí poslední 15. místo. Předposlední tým (na 14. místě) čeká barážová série s vítězem první ligy na čtyři vítězné zápasy. Celek na 13. místě bude mít po základní části už konec sezony.

Pauzy? Během olympády ne

I kvůli zvýšenému počtu kol se bude hrát mnohem více i v úterý. První reprezentační přestávka je na programu od 8. do 14. listopadu, kdy se hraje Karjala Cup. Další týdenní pauza je kvůli Channel One Cupu (13. – 19. prosince). Během zimních olympijských her v Pekingu (únor) se extraliga nezastaví.

Sezona skončí nejpozději 30. dubna, kdy je na programu případný sedmý zápas finále. Mistrovství světa ve Finsku startuje v pátek 13. května.

Vysílání v TV

Tipsport extraliga poběží stejně jako v posledních letech na dvou programech – ČT Sport a O2 TV Sport. Tady nejsou téměř žádné změny, ani co se týče vysílacích dnů. Na České televizi poběží přímé přenosy v neděli a v úterý (případně ve středu, jak je tomu například hned v 1. kole). O2 TV Sport bude vysílat zápasy z pátečního kola a zároveň může některé zápasy přesunout na čtvrtek či sobotu.

Všechna utkání pak můžete sledovat na Hokejka TV či TV Tipsport. Na iSport.cz naleznete už během zápasů všechny góly či další zajímavé momenty, po každém utkání také sestřih.

Diváci

Zatímco většina předešlé sezony se hrála bez diváků, nyní soutěž odstartuje i s fanoušky. Stejně jako na dalších sportovních či kulturních akcích ale musí diváci při vstupu do arén doložit bezinfekčnost - prokázat se mohou dokončeným očkováním, dokladem o prodělání nemoci COVID-19 v posledních 180 dnech či negativním testem. PCR odběr může být starý maximálně sedm dní, antigenní pak 72 hodin.

Z V VP PP P Skóre B 1. M. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0 2. Liberec 0 0 0 0 0 0:0 0 3. Pardubice 0 0 0 0 0 0:0 0 4. K. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0 5. Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 6. Třinec 0 0 0 0 0 0:0 0 7. Olomouc 0 0 0 0 0 0:0 0 8. Plzeň 0 0 0 0 0 0:0 0 9. Sparta 0 0 0 0 0 0:0 0 10. Litvínov 0 0 0 0 0 0:0 0 11. Vítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0 12. Č. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0 13. Mountfield 0 0 0 0 0 0:0 0 14. Zlín 0 0 0 0 0 0:0 0 15. Kladno 0 0 0 0 0 0:0 0

