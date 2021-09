ČTYŘI góly! Černoch zhasnul Kometu. Jsem z toho v šoku, smál se

Doteď nedal v mužské nejvyšší soutěži ani hattrick. V prvním utkání sezony 2021/22 si ale Jiří Černoch všechno vynahradil. Proti Kometě si rovnou odškrtnul metu o patro vyšší. Nasázel čtyři góly!

Karlovým Varům pomohl otočit zápas, který se od začátku mnohem líp vyvíjel pro Brno. Už ve 12. minutě byl stav 0:2. O necelé čtyři minuty později Černoch dvěma trefami srovnal. Po divoké první třetině šli ale stejně s jednobrankovým vedením v kapse hosté. Jenže pak se ve druhé třetině znovu dvakrát prosadil fantom v černém. A Kometa už odpovědět nedokázala.

„Ani nevím, co vám k tomu říct, jsem z toho pořád v šoku,“ smál se 25letý forvard. „První dva byly krásné, tam mi to Rachna (Tomáš Rachůnek) fantasticky připravil. Na třetí gól mi to krásně poslal Patrik Parkkonen, cíleně mi to hodil na teč. Čtvrtá branka ani nevím, jak padla. Nahodil jsem to před kasu, šlo to asi metr vedle, ale jejich obránce si to tam sám srazil. To byl obrázek mého večera. Spadlo mi tam fakt všechno,“ culil se.

Černoch se stal prvním hráčem v historii extraligy, který prožil čtyřgólový večer hned v úvodním utkání ročníku. O speciálnosti jeho kousku svědčí i to, že v minulé sezoně se stal jediným střelcem s kvartetem branek v jednom duelu David Šťastný z Mladé Boleslavi.

„Od spoluhráčů jsem si vyslechl, že to budu mít hodně drahé. Před zápasem jsem ještě sám vypsal snídani, takže ve čtvrtek budu vařit. Bylo vypsáno i hodně peněz do kasy, takže je super, že jsme vyhráli,“ pokračoval dobře naladěný Černoch. Že ho čeká magický zápas, dopředu netušil. „Jako před každým zápasem jsem snídal ovesnou kaši. Nic nenaznačovalo takové bláznovině,“ smál se útočník, který v celém minulém ročníku nasázel 14 gólů.

Kometě ve středu stále scházel zraněný americký bombarďák Peter Mueller, který ani v přípravě neodehrál jediný zápas. Do duelu s Energií nenaskočil ani obránce Vladimír Roth, čerstvá letní posila. „Peter je v plném tréninku, ale trénoval jen krátce. Doufám, že se brzy zařadí do sestavy. Možná to bude už o víkendu, uvidíme. Vláďa se nám bohužel zranil při ranním tréninku, nemělo by to být nic zásadního,“ řekl trenér Komety Jiří Kalous, pro kterého to byla premiéra na lavičce Moravanů.

I proto si hodně přál uspět. „Moc jsem ten zápas chtěl zvládnout, to je pravda. Mrzí mě to hodně. Už mám ale něco za sebou, tahle prohra mě nebo nás nemůže sundat. Tým se zatím jeví dobře, náš výkon nebyl špatný. Je to pro nás vztyčený prst. Bohužel Jirkovi Černochovi tam padlo úplně všechno,“ kysele se pousmál kouč. Kometa přestřílela Energii jednoznačně 37:25, na čtyřhodinovou štreku do štatlu si však do autobusu žádný bod nepřibalila.

Sezonu před návštěvou 2139 fanoušků úspěšně zahájili Karlovarští. „Bylo to trochu nervóznější, oba týmy chtěly první zápas zvládnout. Pro nás je to hodně důležitý odraz do sezony. Zvlášť po tom průběhu… otočili jsme zápas, je to mnohem lepší než vyhrát 7:0. Dokázali jsme si, že jsme schopní i proti tak kvalitnímu týmu obrátit vývoj a pak si náskok pohlídat,“ uzavřel šťastný domácí střelec s tím, že si ve čtvrtek bude muset koupit deník Sport, aby si ho někam vystavil. Tak, Jirko, gratulujeme!

Jiří Černoch proti Kometě

góly 4 střely 6 plus/minus +2 čas na ledě 20:13

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:26. Černoch, 15:06. Černoch, 21:44. Černoch, 34:46. Černoch Hosté: 03:02. L. Horký, 11:25. M. Haščák, 19:55. Kollár Sestavy Domácí: F. Novotný (Habal) – Parkkonen, Plutnar, Dlapa, Pulpán (A), T. Havlín, T. Hanousek, Weinhold – T. Rachůnek (A), Hladonik, Flek – Průžek, Kulich, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C). Hosté: Tomek (Klimeš) – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), D. Mikyska – Zaťovič (C), P. Holík, L. Horký – M. Haščák (A), Krištof, Mallet – Kusko, Kollár, R. Pavlík – Magee, Rákos, Šoustal – Dočekal. Rozhodčí Hodek, Pešina – Ondráček, Špůr Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 2139 diváků

