Pardubický boss Dědek vyhlásil plán pro Dynamo: Jdeme pro medaili!

Konec tiskovky naznačil, jaká v Pardubicích aktuálně vládne nálada. Když moderátor Pavel Poulíček ohlásil novinku, že 20 minut před zápasem se budou hrát vždycky songy podle výběru konkrétního hráče, osazenstvo se usmálo. Pátek má na starosti Matěj Blümel. „Tak to bude zajímavý,“ usmál se Jakub Nakládal. „Na střídačku před zápasem snad radši ani nepůjdu,“ vesele broukl i kouč Richard Král.

Čekejte divočinu.

Vlastně to samé se ale bude čekat od Pardubic v nové sezoně. „Chceme hrát aktivní hokej, napadat, držet kotouč a diktovat tempo. Nechceme čekat někde ve středním pásmu,“ oznámil Král. Ani věta majitele Petra Dědka o tom, že už nastal čas sklízet medaile, ho moc nerozhodila: „Je to logické, nemá cenu si říkat nic o tom, že chceme být osmí, nebo desátí. Může se stát cokoliv, přijde zranění, spadnete do krize. Ale celkově bychom o medaili bojovat měli.“

„Kabina je pod tlakem, no,“ pousmál se Jakub Nakládal a mrkl doleva na majitele s trenérem. „Ale ne, víme o tom. Není tady nikdo, kdo by si přišel jenom zahrát. Všichni kluci jsou vysoce ambiciozní, chtějí zažít pocit, když vyhrajete,“ dodal už vážně. A pak přidal, že řeči o medailích mu nijak nevadí: „Já tady zažil titul na začátku kariéry v roce 2010, rád bych si to zopakoval. Tlak tam je, ale byl jsem dlouho v cizině, tam jste pod tlakem bez ohledu na to, jestli se vyhlásí, že se jde na titul, nebo ne. Po letech útrap, kdy se hrálo na opačném konci je jenom dobře, že by se mělo hrát už nahoře.“

Pardubice přivedly celkem šest nových hráčů, brankáře Dominika Frodla, obránce Dennise Roberstona a útočníky Adama Musila, Davida Ciencialu, Roberta Říčku a Marka Hecla. V tuhle chvíli by už mělo být hotovo, nikoho dalšího Dynamo aktuálně neshání. Posílit plánuje až po Novém roce. „Jednoho útočníka jsme ještě chtěli doplnit. Ale netlačili jsme na to, nebylo to za každou cenu. Pokud se třeba ještě do konce přestupního období někdo vhodný naskytne, sáhneme po něm. Teď máme široký kádr, snad se nám vyhnou zranění. Jsme ale připraveni reagovat, Pardubice jsou dobrá adresa. Když jsem teď slyšel Jakuba Nakládala a Richarda Krále, jen mě to utvrzuje v mém pocitu, který z týmu mám. Je dobrý, pracuje se tady,“ pochvaloval si Dědek.

Když Pardubice přivedly Jana Košťálka ze Sparty, její sportovní ředitel Petr Ton do Dynama trochu píchl, že hráče přeplácí. Prohlásil, že on se do dostihů s Pardubicemi pouštět nechtěl a nemůže hráči slíbit něco, na co nemá. Dědek ale odmítl, že by jeho klub šrouboval v extralize ceny nahoru: „Ne, to bych neřekl. Spíš jsme zvedli bonitu naší adresy. Pardubice mají stoletou historii a Spartě, Liberci nebo Brnu nebylo třeba úplně po chuti, že sem přišel silný investor, oprášil značku. Dřív se do Pardubic chodilo pro úspěch. A teď je to tady cítit znovu, u hráčů není jen rozhodujícím faktorem, že dostane o pár tisíc navíc. Chce udělat i úspěch, my s ním slušně jednáme, stavíme dobrý tým a dobré vedení. To jsou argumenty a hodnotící kritéria.“

