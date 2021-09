Haščák s mentalitou kanonýra zpět v Brně: Myslel jsem, že se vrátím

Na Slovensku hrál v minulé sezoně svoji ligu. Marcel Haščák (34) triumfoval s rekordní převahou v kanadském bodování i soutěži střelců, svá čísla vytáhl na kariérní maximum. A Poprad až do finále. Pak nastal čas pro návrat do Komety, který byl po jeho odchodu z Brna v roce 2018 ve hře každý rok. Prý je jiný hráč než dřív. Vyzrálejší. „Změnil jsem mentalitu,“ tvrdí útočník.

K Brnu ho vážou fajnové vzpomínky. Na dvojnásobné tažení za titulem, oslavy, ve městě se mu narodil syn. Tohle se nedá vyhnat z hlavy. Nezapomněl Marcel Haščák, nezapomněla Kometa. Úspěšné spojení je znova navázáno a slovenský útočník dnes zapíše obnovenou premiéru v Karlových Varech. Na pravém křídle druhého útoku.

Ve Varech to taky dobře znáte, co?

„Jo, odehrál jsem tam moji první sezonu v Čechách. Hráli jsme o záchranu. Vary mám rád, bohužel jsem se tam těžce zranil. Moc jsem toho ten rok neodehrál. Jen trošku na začátku a potom na konci. Z Varů jsem pak šel do Komety. Víme, co nás čeká. Nějaké jejich zápasy jsem viděl. Je to bruslivý tým, mám v něm hodně kamarádů. Doufám, že vyhrajeme.“

Měl jste minulou sezonu v Popradu životní formu?

„Uff, tak to nevím. (úsměv) Životní by asi byla, kdybychom vyhráli titul. Tohle mi chybělo. Dělal jsem maximum, abychom něčeho dosáhli. Dá se říct, že individuálně to byla hodně vydařená sezona. Chtěl jsem udělat svoji práci. V lajně jsme si se spoluhráči sedli, hrál jsem přesilovky, na ledě jsem trávil spoustu času. To k tomu všemu přispělo.“

Vítkovice - Kometa Brno: Je rozhodnuto! Haščák vystřelil Kometě první výhru ve čtvrtfinále

Takže jste byl vytížený jako první útok Komety s Peterem Muellerem.

„Dá se říct, že ano. Teď chce mít Kometa pětky vyrovnanější, i proto jsem přišel. Doufám, že se bude dařit i jiným a pomůžeme prvnímu útoku. V Brně jsem zažil dvě nádherné sezony, s lidmi z klubu jsem byl pořád v kontaktu. Myslel jsem si, že se vrátím, a jsem rád, že k tomu letos došlo. Bylo to ve hře už dřív, ale nechtěl jsem odcházet z mužstva, ve kterém jsem měl nějakou úlohu. Chtěl jsem ji dokončit. Dohodli jsme se až teď.“

Máte ambici ovládnout bodování i v české extralize?

„Moje ambice je, abych měl na konci sezony dobrý pocit z odvedené práce mojí a mužstva. Stát se může cokoliv, je to jen na mně. Nikdy nemluvím dopředu o titulu. Tvrdím, že dostaneme to, co si zasloužíme. Doufám, že si toho zasloužíme co nejvíc.“

Přicházíte jako jiný hráč?

„Jasně, že jsem vyspěl. Mám víc zkušeností a za poslední roky jsem trošku změnil mentalitu. Možná i proto jsem začal sbírat body.“

V čem spočívá změna mentality?

„Na hokej se dívám jinak. Začal jsem víc střílet a míň vymýšlet. Snažím se využívat své silné stránky.“

Proč jste vlastně před třemi lety z Brna odešel?

„Domluvili jsme se na dva roky. Pak jsem chtěl domů. Už během druhé sezony se řešilo, jestli půjdu pryč, nebo ne. Byly nějaké nabídky. Obě strany se dohodly, že moje cesta bude pokračovat jinde. Odešel jsem s dobrým pocitem. Měl jsem ho já a myslím, že i klub. I proto jsem se vrátil.“

Hlavně první ročník v Kometě byl skvělý, co?

„Získali jsme titul, což možná nikdo nečekal. V play off jsem měl v plus/minus asi +16. Za celou dobu moje pětka nedostala ani jeden gól a u šestnácti branek jsem byl na ledě. Ještě k tomu jsem dal vítězný gól v posledním finále. To je nezapomenutelné. Někteří hráči se teď vrátili, kabina funguje. Každý zapadl, zatím to vypadá dobře. Ale ukáže se až v extralize. Jsem rád, že už nemusíme hrát žádné přípravné zápasy a trávit spoustu času v posilovně. Můžeme to hodit za hlavu.“ (úsměv)

Klape vám to s krajanem Michalem Krištofem, jenž vám dělá ve druhé formaci centra?

„Párkrát jsme spolu hráli už v reprezentaci, ale ne v jedné pětce. Je šikovný, ambiciózní hráč. Chce v hokeji něco dokázat. Těším se na spolupráci s ním.“

Jak na vás působí nový trenér Jiří Kalous?

„Jsem rád, že pod ním můžu hrát. Vypadá klidně. Je to velký profesionál. Ať jde o tréninky, taktiku. Vše je tak, jak má být.“

Slovenská extraliga 2020/21

zápasy kanadské body Marcel Haščák (Poprad) 62 84 (45+39) Dávid Skokan (Poprad) 64 67 (27+40) Patrik Svitana (Poprad) 62 67 (20+47)